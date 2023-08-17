Медучреждения модернизируются на миллиарды

До конца 2023 года в Петербурге планируется закончить капитальный ремонт в 72 медицинских учреждениях. Общая сумма контрактов на проведение реконструкции медучреждений составила 1,67 млрд рублей. Всего же на эту программу модернизации планируется потратить в этом году 3,971 млрд рублей: на 7% больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рамках программы модернизации в медицинских учреждениях Петербурга проводится капитальный ремонт и закупается новое оборудование

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В рамках программы модернизации в медицинских учреждениях Петербурга проводится капитальный ремонт и закупается новое оборудование

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В рамках программы модернизации в медицинских учреждениях Петербурга проводится капитальный ремонт и закупается новое оборудование — от тонометров до аппаратов компьютерной томографии. В 2023 году общий бюджет на эти нужды составил 3,725 млрд рублей; в 2022-м — 3,971 млрд; в 2024-м ожидаемый бюджет — 3,823 млрд. Больше всего бюджетных средств получили Калининский и Красногвардейский районы.

Как сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению, в текущем году правительство намерено закупить 852 единицы оборудования для объектов медицинского сектора. На данный момент в эксплуатацию введены уже 594 единицы. Итоговый бюджет на покупку нового оборудования достиг 1,843 млрд рублей. В среднем отдельные поликлиники и больницы получат от трех до девяти единиц оборудования.

Как отметили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, до конца 2023 года в целом в регионе планируется закончить капитальный ремонт в 72 медицинских учреждениях. К июлю ремонтные работы были завершены на 15 объектах. В 2022 году в Петербурге были начаты ремонтные работы на 83 объектах, но завершены были только на 29. Незаконченные работы перешли на текущий год. Ожидается, что к концу года ремонт, начавшийся в 2022 году, будет завершен на 38 объектах. При этом важнейшая задача — сократить количество зданий ЛПУ, которые находятся в аварийном состоянии или требуют сноса. Необходимый процентный показатель в 16,7%, по информации на сайте ведомства, уже достигнут. Общая сумма контрактов на проведение реконструкции медучреждений составила 1,67 млрд рублей.

Реконструкция и модернизация остается актуальной задачей и для федеральных учреждений. В частности, НМИЦ онкологии им. Петрова завершает строительство нового клинического корпуса в Курортном районе Санкт-Петербурга. В эксплуатацию здание площадью 32 тыс. кв. м будет введено в 2024 году. Новая площадка включает в себя стационар на 204 койки, в том числе отделение трансплантации костного мозга и отделение реанимации и интенсивной терапии. Кроме того, здесь будут оборудованы операционный блок на восемь операционных, вспомогательные службы, такие как пищеблок, рассчитанный на весь больничный комплекс, центральное стерилизационное отделение, дезинфекционное отделение со станцией обработки кроватей, блок помещений для обработки и хранения медицинских отходов, служба эксплуатации зданий, служебные и бытовые помещения и столовая для персонала.

Также получил положительное заключение государственной экспертизы проект Центра детской онкологии и онкогематологии НМИЦ онкологии им. Петрова. Предполагается, что строительство центра начнется в 2024 году. «В центре будут проводиться диагностические и лечебные процедуры, необходимые несовершеннолетним онкологическим пациентам. В нем разместятся детское онкологическое отделение и отделение детской гематологии на 35 коек, лаборатория клеточной и генной терапии площадью 1170 кв. м, а также отделения реабилитации, сохранения фертильности, криоконсервирования и хранения костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Предполагается, что строительство центра начнется в 2024 году. Инвестиции составят 1,7 млрд рублей. Их источник — бюджетные средства»,— рассказал «Ъ-СПб» директор НМИЦ онкологии им. Петрова Алексей Беляев.

Светлана Петрова, Полина Кузнецова