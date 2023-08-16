Минниханов: к 11:00 человек «должен уже успеть устать»

Глава Татарстана Рустам Минниханов сказал, что чтобы все успевать, надо «меньше спать» и «пораньше вставать».

«Когда мне, например, назначают встречу на 11:00 утра, я думаю так: в 11 часов ты должен уже успеть устать! И думать о том, что время обеда подходит. А если будешь считать, что 11 часов — это утро, то ничего не получится»,— поделился он на встрече с выпускниками школ, набравшими максимальное количество баллов на ЕГЭ, и победителями международных, всероссийских олимпиад.

Также Рустам Минниханов считает важным правильно расставлять приоритеты. «Я такой же, как и вы! Просто со временем научился определять приоритеты. В моей работе много протокольных вещей, которые отнимают много времени. Но я считаю так: если человек думает, что у него времени нет, — надо просто правильно определять приоритеты»,— сказал глава региона.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"