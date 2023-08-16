Глава СПЧ призвал не брать детей мигрантов в обычные школы без русского языка

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что детей мигрантов не стоит брать в общеобразовательные школы, если они не знают русский язык. По его мнению, их нужно обучать языку в специальных центрах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Фадеев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Валерий Фадеев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«По поводу детей в школе: сегодня закон не позволяет не принимать детей в школу. Значит, надо изменить закон. И в законе должно быть два обстоятельства: не принимать детей в школу, не знающих русский язык, и этот же закон должен требовать обучение русскому языку в специализированном центре»,— сказал господин Фадеев на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

По его мнению, такие изменения позволят детям нормально учиться в школе. По его словам, министерство просвещения работает над подобными поправками. «Надо ставить задачу, чтобы к 1 сентября в 2024 году эта система была готова»,— добавил Валерий Фадеев.

Господин Фадеев дополнил, что русский язык в специальных центрах должны преподавать как иностранный. По его словам, обучение в них должно быть оплачено за государственный счет.

«Если мы приглашаем мигрантов и считаем, что они нужны, трудовые мигранты нашей стране, то, наверно, придется за государственный счет обучать этих детей. Это моя позиция. Возлагать дополнительные меры и дополнительные затраты на трудовых мигрантов не вполне справедливо»,— сказал он.

Накануне, 15 августа, партия «Справедливая Россия — За правду» предложила рассредоточить по школам детей, плохо говорящих на русском языке. Депутаты предлагают установить для них предельный порог: не более 10% численности класса. Авторы инициативы считают, что это поможет в социализации в русскоязычной среде. Эксперты считают, что инициатива нарушает Конституцию, а социализации детей скорее поможет ежедневное общение с русскоговорящими сверстниками.

Подробнее — в материале «Ъ» «Языковая десятина».

Олеся Павленко