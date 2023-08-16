На Камчатке задержали подозреваемого в избиении сотрудницы кафе

Задержан подозреваемый в жестоком избиении сотрудницы кафе в Елизовском районе Камчатского края. Инцидент произошел 15 августа в поселке Сокоч, пострадавшая женщина госпитализирована с тяжелыми травмами головы.

Задержанный — 41-летний приезжий из Краснодарского края, сообщили в МВД. По данным ведомства, между женщиной и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей телесные повреждения, а после скрылся.

Кадры инцидента с камеры видеонаблюдения, установленной в кафе, появились в соцсетях. На видео девушка входит в помещение, а за ней входит мужчина. После недолгой перепалки он валит ее на пол и бьет ногами по голове, после чего берет нож. В помещение в это время зашла женщина, которую подозреваемый прогнал с угрозой, а потом еще двое мужчин, но остановить избиение они не смогли.

По данным Telegram-канала Mash, нападавший работал в кафе поваром, пострадавшая — кассир и бариста. Утверждается, что мужчина донимал девушку вопросами, на что она в грубой форме попросила оставить ее в покое, и тогда он начал ее избивать.

Лаура Кеффер