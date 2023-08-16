В Дагестане возбудили дело на мать, дочь которой чуть не выпала из окна 9 этажа

В управлении Следственного комитета России по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы, оставившей без присмотра малолетнюю дочь. Девочка выбралась на наружный подоконник в квартире на девятом этаже, спасти ребенка помогли среагировавшие на это прохожие и полицейские.

ЧП произошло в минувший понедельник в Каспийске. По версии следствия, 14 августа около 2:30 подозреваемая уложила спать свою четырехлетнюю дочь и отправилась со своей сестрой в махачкалинский ночной клуб (дорога в столицу республики занимает около четверти часа).

Около пяти утра девочка проснулась и, не обнаружив мать в доме, забралась на открытое окно квартиры и вышла на наружный подоконник. Она пробыла на нем около получаса.

Девочку заметили направлявшиеся на пляж туристы — она ходила по подоконнику, садилась на внешний блок сплит-системы и окликала прохожих.

К месту событий прибыли наряды патрульно-постовой службы и специальной огневой группы, руководители горотдела полиции и неравнодушные горожане.

«Некоторые встали под окном, держа толстые одеяла, другие пытались вскрыть дверь в квартиру,— рассказало о происшедшем издание "Молодежь Дагестана".— Позже выяснилось, что в квартире нет никого из взрослых, но есть еще одна девочка постарше». Полицейским и соседям удалось уговорить ее открыть дверь. Младшего ребенка благополучно сняли с подоконника.

Мать ребенка стала подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Юлия Рыбина, Махачкала