Обвиняемым в экстремизме петербургским саентологам запросили суммарно 29 лет колонии

Прокуратура запросила реальные сроки по делу петербургских саентологов (деятельность представителей данного религиозно-философского течения признана в России нежелательной), которым инкриминируют незаконное предпринимательство, разжигание ненависти или вражды и создание экстремистского сообщества (ч. 2 ст. 171, ч. 2 ст. 282 и ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). Дело было возбуждено региональным управлением ФСБ России еще в 2016 году. Об этом «Ъ» подробно рассказывал.

Так, для лидера Саентологической церкви Санкт-Петербурга Ивана Мацицкого гособвинение посчитало адекватным наказание в виде восьми лет общего режима, а его сподвижникам Галине Шуриновой, Анастасии Терентьевой и Сахибу Якубу оглы Алиеву — чуть более шести лет и три года — Констанции Есаулковой.

Всех фигурантов также требуют лишить права заниматься религиозной деятельностью на 1 год.

«3 600 листов бумаги, внешне схожих с банкнотами долларов США номиналом 100, найденных в помещениях сообщества "Религиозная группа "Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга", обвинение просит конфисковать в доход государства»,— сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, подсудимые унижали достоинство людей, которые выходят из лона церкви и определяли их как «лиц, доставляющих неприятности». За счет проведения сайентологических программ, говорится в материалах дела, обвиняемые получили с января 2013 года до 21 июня 2016 года свыше 276 млн рублей.

Сам господин Мацицкий был арестован в июне 2017 года и отправлен в СИЗО, однако в 2019 году Городской суд, несмотря на возражения следователей, которые обвинили адвокатов в дезорганизации работы, отказался продлить арест учредителю церкви. Его освободили под запрет определенных действий.

Андрей Кучеров

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