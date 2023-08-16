Минюст Эстонии подготовил проект о лишении права голоса живущих в стране россиян

Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект, который предлагает лишить проживающих в стране лиц с гражданством РФ и Белоруссии права голосовать на выборах в органы местного самоуправления, сообщает ERR.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр юстиции Эстонии Каале Лаанет

Фото: Ints Kalnins / Reuters Министр юстиции Эстонии Каале Лаанет

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Согласно действующему законодательству Эстонии, голосовать на муниципальных выборах могут все совершеннолетние лица, проживающие на соответствующей территории, независимо от их гражданства.

По информации телеканала, министр юстиции Эстонии Каале Лаанет (представитель Партии реформ) в ближайшее время представит законопроект коалиционному правительству, в которое также входят представители Социал-демократической партии и партии «Эстония 200».

В законопроекте, который находится в распоряжении ERR, говорится, что Эстония не способна обеспечить свободу граждан РФ от влияния их страны и гражданства. В документе подчеркивается, что Конституция России обязывает каждого россиянина защищать Отечество. Кроме того, имели место случаи, когда постоянно проживающие в Эстонии граждане РФ получали мобилизационные повестки из России, говорится в тексте документа.

Проект также предлагает добавить в законодательство норму, запрещающую голосовать на эстонских выборах гражданам государств, которые признаны Европарламентом или Рийгикогу (парламент Эстонии) страной-агрессором. Сообщается, что законопроект может противоречить Конституции Эстонии и положениям Евросоюза, поэтому окончательное решение, возможно, предстоит вынести эстонскому Государственному суду. При этом в документе отмечается, что проект может соответствовать решению Госсуда, в котором говорилось, что основные права гражданина «могут быть ограничены в порядке исключения для защиты другого основного права или конституционных ценностей».

В интервью ERR Кааде Лаанет заявил, что в Эстонии проживает около 67 тыс. человек с российским гражданством, которые по Конституции РФ обязаны защищать свою страну. Он отметил, что предлагаемые ограничения следует снять, если Россия вернется в список «нормальных демократических государств».

На вопрос о том, как господин Лаанет собирается убедить в необходимости одобрить законопроект социал-демократов, которые выступают против поправок, он сказал: «На мой взгляд, связь с государством-агрессором может быть аргументом, почему в определенный период граждане России не должны иметь права участвовать в эстонской демократии». Он отметил, что у большинства россиян, проживающих в Эстонии, была возможность отказаться от российского гражданства.

Эрдни Кагалтынов