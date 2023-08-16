Полиция Приморья обещает 200 тыс. руб. за данные о порезавших флаги на могилах военных

Полиция Приморского края объявила вознаграждение в 200 тыс. руб. за информацию о тех, кто в начале июля порезал российские флаги на Аллее героев кладбища Владивостока, где находились могилы участников боевых действий на Украине.

Ночью 3 июля на Аллее героев на Морском кладбище во Владивостоке, где находились могилы погибших в ходе военной операции на Украине, неизвестные разрезали российские флаги и разбросали венки. Было возбуждено уголовное дело по факту надругательства над государственным флагом (ст. 329 УК РФ).

По данным «РИА Новости», были разрезаны 38 флагов. По данным «Новой газеты», также были сорваны около 20 знамен ЧВК «Вагнер».

«Полиция Приморского осуществит выплату денежного вознаграждения в размере 200 тысяч рублей неравнодушному гражданину, готовому оказать помощь в раскрытии преступления»,— говорится в сообщении на сайте краевого МВД.

Анастасия Ларина