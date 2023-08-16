Полиция Майами отправила на Украину гангстерское оружие

Полиция Майами передала сотрудникам Национальной полиции Украины больше ста единиц оружия, изъятого у гангстеров на улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства. Гангестерское оружие украинские полицейские получили в Ирпене, городе-побратиме Майами.

«Сегодняшнее событие для украинской полиции имеет большое значение. Оружие, изъятое у злоумышленников на улицах, могло быть использовано как орудие преступления. В то же время это оружие, переданное в наши подразделения, станет еще одним инструментом для поддержания порядка и безопасности, защиты украинцев»,— заявил заместитель главы Нацполиции Геннадий Федорюк.

Модели оружия не раскрываются. На фото, опубликованном пресс-службой Нацполицией, можно увидеть револьверы и пистолеты-пулеметы. Шеф полиции Майами Мануэль Моралес назвал передачу оружия большой честью. Помимо передачи оружия, полиция Майами помогла восстановить районное управление полиции в Ирпене.

Народный депутат Украины Марьян Заболоцкий сообщил, что полиция Майами передала 101 единицу оружия. По его словам, в дальнейшем украинские полицейские получат более 600 единиц оружие из других городов США, «по всему маршруту бега Форреста Гампа».

Анастасия Ларина