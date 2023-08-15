В Пермском крае из-за утечки аммиака пострадали работники мясокомбината

Три человека пострадали из-за утечки аммиака на площадке Чайковского мясокомбината. Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, ЧП произошло сегодня утром, 15 августа, в помещении мясожирового цеха. По предварительным данным, произошла авария в системе охлаждения холодильной установки.

С территории предприятия самостоятельно эвакуировались 220 работников. На место происшествия выезжали 39 сотрудников экстренных служб. Вывода газа за пределы помещения удалось избежать. Из трех пострадавших работников два госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Константин Стерледев, Пермь