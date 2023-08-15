В Краснодаре создадут событийную площадку на улице Обрывной

В Краснодаре подготовили проект создания площадки для проведения мероприятий на улице Обрывной. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

В настоящее время решается вопрос о финансировании строительства, как отметил мэр Евгений Наумов.

«Помимо этого планируем привести в порядок природную среду, построить набережные, экотропы. И около 10 гектар почти пустой территории превратятся в туристический кластер»,— добавил господин Наумов.

Власти города считают, что новый объект станет «точкой притяжения» туристов.

Для реализации проекта предусмотрен земельный участок площадью 5,6 га. Ранее в указанном месте располагался авторынок. Проектом предусмотрено размещение двух сцен, фудкортов, амфитеатра, пространства для детей, автокинотеатра, велотрека и парковки. Объем инвестиций не раскрывается.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram