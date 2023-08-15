На Кубани в 2023 году экопреступники нанесли ущерб природе на сумму свыше 30 млн рублей

Азово-Черноморская природоохранная прокуратура в 2023 году выявила преступления, в результате которых окружающей среде нанесен ущерб более чем на 30 млн руб. Это уже почти вдвое превышает показатели прошлого года. Тогда урон, нанесенный природе региона, оценили в 17,5 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал азово-черноморский природоохранный прокурор Олег Сушков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

По словам прокурора, в 2023 году выявлено 760 нарушений закона, с целью устранения которых внесено 102 представления, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 66 лиц; по шести направленным материалам проверок возбуждено 6 уголовных дел; в суды направлено 52 заявления; предостережено о недопустимости нарушений закона 14 лиц; опротестовано 35 незаконных правовых актов. Большая часть нарушений совершена в сфере лесного, водного и земельного законодательства.

Например, по результатам проведенной проверки инициировано уголовное преследование по факту вырубки в границах Геленджикского и Новороссийского лесничеств более 850 деревьев, в том числе занесенных в Красную книгу РФ. Ущерб составил более 12,5 млн руб. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Природоохранной прокуратурой на системной основе выявляются преступления, связанные с незаконной рубкой. В настоящее время расследуется более 10 таких уголовных дел.

«Природоохранной прокуратурой проводится активная работа по укреплению состояния законности в сфере лесного законодательства. Необходимо отметить, что по результатам принятых в 2020–2023 годах мер реагирования и координации контролирующих и правоохранительных органов удалось значительно снизить количество лесных пожаров с 50 в 2020 году до двух в текущем»,— подчеркнул Олег Сушков.

Особое внимание природоохранная прокуратура уделяет выявлению загрязнения водных объектов. Так, проведенными проверками и принятыми мерами реагирования охвачены все действующие на поднадзорной территории организации, эксплуатирующие очистные системы и глубоководные выпуски.

«В настоящее время по принятым прокуратурой мерам муниципалитетами ведется работа по модернизации очистных сооружений в Геленджике и Новороссийске. В частности, в поселке Абрау-Дюрсо во исполнение иска природоохранного прокурора завершено строительство очистных сооружений производительной мощностью 3,5 тыс. куб. метров в сутки. Сумма контракта составила более 500 млн руб. Ведутся пусконаладочные работы»,— рассказал природоохранный прокурор.

Маргарита Синкевич

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