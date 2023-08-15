Радий Хабиров выразил соболезнования в связи со взрывом в Махачкале

Глава Башкирии Радий Хабиров принес свои соболезнования в связи с трагедией в Махачкале. В результате взрыва на АЗС вечером 14 августа погибли не менее 27 человек, в том числе трое детей, пострадали 75 человек.

«Мы всегда будем вместе и в беде, и в горести. Хочу выразить соболезнования всем родственникам погибших и пригласить семьи пострадавших в Башкирию, где им будет оказана медицинская и санаторная помощь»,— написал Радий Хабиров, передает его пресс-служба.

Кроме этого, глава поручил всем службам провести проверки всех автозаправочных станций республики на соблюдение требований безопасности и норм хранения топлива.

Также свои соболезнования выразил спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев.

Влада Шипилова

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