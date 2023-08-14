В Краснодаре проверяют ДТП с самокатчиком, сбившим женщину с ребенком

Правоохранительные органы разыскивают водителя электросамоката, который 12 августа 2023 года в центре Краснодара сбил женщину с ребенком на руках, сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Следственное управление получило информацию об инциденте из средств массовой информации, которые опубликовали видеозапись происшествия. Камера видеонаблюдения на центральной улице Краснодара сняла, как женщина с грудным ребенком на руках переходила улицу на зеленый сигнал светофора. В этот момент ее сбил с ног самокат, двигавшийся по проезжей части.

В публикации СМИ отмечается, что в результате происшествия ребенок и женщина получили травмы, а водитель электросамоката с места происшествия скрылся. По указанию руководителя следственного управления СК России по краю Андрея Маслова следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю организована доследственная проверка, сообщила пресс-служба ведомства.

Анна Перова, Краснодар