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Коммерсантъ FM
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Суд отказал Росбанку в аресте активов Nordea Bank на €14,3 млн

Арбитражный суд Москвы не разрешил Росбанку арестовать имущество финского банка Nordea Bank ABP и его российской «дочки» «Весткон» в размере €14,3 млн (более 1,5 млрд руб. по текущему курсу). Об этом сообщается в решении суда.

4 августа Росбанк просил суд разрешить ему арест средств на счетах Nordea Bank ABP, в том числе корреспондентских счетах, в Юникредит-банке, а также счетах типа «С» и средств на счетах «Весткона», включая счета в Райффайзенбанке и Юникредит-банке.

Кроме того, Росбанк просил запретить компании «Весткон» распоряжаться его имуществом стоимостью более 5% балансовой стоимости активов, за исключением операций, связанных с обычной хозяйственной деятельностью. Росбанк также ходатайствовал о запрете для Nordea Bank ABP распоряжаться 100% долей «Весткона».

Арбитражный суд отказал Росбанку. Суд аргументировал это тем, что банк не доказал необходимость ареста. «Приведенные доводы не являются доказательствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер и свидетельствующими о том, что имеется реальная угроза того, что непринятие данных обеспечительных мер может причинить значительный ущерб»,— отмечается в решении суда.

Росбанк раньше принадлежал французской банковской группе Societe Generale. В мае 2022 года группа продала Росбанк и страховой бизнес в России «Интерросу» Владимира Потанина.

Анастасия Ларина

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