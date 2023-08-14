Украинцы поедут на Игры в Париже даже при допуске россиян в нейтральном статусе

Министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт сообщил, что украинские спортсмены будут участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, даже если россиян и белорусов допустят в нейтральном статусе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Efrem Lukatsky / AP Фото: Efrem Lukatsky / AP

«Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде. Наш флаг будет на церемонии открытия, на соревнованиях, спортсмены будут представлять наше государство, чтобы все в мире увидели, что Украина есть, была и будет»,— сообщил министр, его заявление приводит Kyodo News.

Исполком Международного олимпийского комитета 28 марта рекомендовал допускать к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов россиян, выступающих против военной операции России на Украине.

После этого Министерство молодежи и спорта Украины разрешило украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях с атлетами из России и Белоруссии, выступающими в нейтральном статусе. При этом украинцам запрещено участвовать в соревнованиях, где россияне и белорусы выступают под своими флагами.

Анастасия Ларина