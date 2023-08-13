Работающий по проводам беспилотник «Квазимачта» испытан в зоне военной операции

Концерн «Калашников» испытал в зоне военной операции новую систему разведки «Квазимачта». Большой квадрокоптер питается электричеством от кабеля с земли, связь с ним также поддерживается по проводам. Комплекс не подвержен средствам радиоэлектронной борьбы.

«Вы видели на нашем открытом показе большой хороший комплекс — это "Квазимачта". Коптер, который используется в разведке. Он себя очень хорошо показал в практической апробации — в специальной военной операции»,— сказал президент концерна Алан Лушников журналистам (цитата по «РИА Новости»). «Калашников» намерен предложить комплекс «Квазимачта» госзаказчику.

Беспилотник системы «Квазимачта» может находиться на высоте до 100 м больше 24 часов. Способен поднимать аппаратуру до двух килограммов. Позволяет, например, вести наблюдение в оптическом и ИК-диапазоне.

Леонид Уварчев