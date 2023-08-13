Трассу Астрахань—Махачкала заблокировали 200 жителей Дагестана

Около 200 жителей микрорайона «Караман-2» Кумторкалинского района в пригороде Махачкалы сегодня вечером перекрыли автомобильное движение на 470-м км трассы Астрахань—Махачкала. Они требовали восстановить водоснабжение в их домах. Как сообщила пресс-служба МВД Дагестана, движение по трассе уже восстановлено.

«Для перекрытия автодороги в общей сложности собралось порядка 200 человек. В ходе общения с гражданами конфликт удалось погасить. В настоящее время граждане разошлись»,— говорится в сообщении пресс-службы МВД Дагестана.

Во время перекрытия дороги возник конфликт между протестующими и водителями, недовольными перекрытием трассы. На место выехало руководство МВД Махачкалы, были привлечены более 50 сотрудников полиции. До сих пор 30 полицейских регулируют движение на протяжении 2 км для сокращения пробки.

По данным Telegram-канала Mash Gor, в микрорайоне уже неделю нет ни воды, ни света. Несколько дней назад с такими же заявлениями вышли на улицы жители другого района Махачкалы. Массовые отключения начались из-за жары.

Анастасия Ларина