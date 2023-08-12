Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тель-Авиве на очередную акцию против судебной реформы вышли больше 100 тыс. человек

Десятки тысяч человек вышли на митинги против судебной реформы по всему Израилю 32-ю субботу подряд. По оценке Crowd Solutions, в Тель-Авиве в акции приняли участие 103 тыс. человек, передает Channel 13.

После митинга протестующие устроили марш в сторону дома спикера Кнессета. Они перекрыли в этом районе дорогу, передает Times of Israel. Полиция объявила действия митингующих незаконными, так как они нарушили инструкцию не приближаться к резиденции ближе чем на 300 м.

Известно о нескольких задержанных. Один из них подозревается в нападении на сотрудника правоохранительных органов во время марша. Также были задержаны три палестинца 16, 20 и 25 лет. Утверждается, что они незаконно проникли в Израиль.

Что нужно знать о судебной реформе, против которой протестуют в Израиле

В Тель-Авиве и других городах Израиля с января текущего года сотни тысяч человек выходят на митинги и организуют забастовки против принятия парламентом страны новых законов о судебной системе. О чем говорится в этом документе — в материале «Ъ».

Читать далее

Поводом для регулярных многотысячных протестов стала судебная реформа — закон, ограничивающий право Верховного суда вмешиваться в решения других органов власти. Движение реформы долгое время было приостановлено, однако в конце июля депутаты правящей коалиции поддержали документ.

Как реформа повлияла на Израиль — в материале «Ъ» «Настанет год, реформы черный год».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...