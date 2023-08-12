В Тель-Авиве на очередную акцию против судебной реформы вышли больше 100 тыс. человек

Десятки тысяч человек вышли на митинги против судебной реформы по всему Израилю 32-ю субботу подряд. По оценке Crowd Solutions, в Тель-Авиве в акции приняли участие 103 тыс. человек, передает Channel 13.

После митинга протестующие устроили марш в сторону дома спикера Кнессета. Они перекрыли в этом районе дорогу, передает Times of Israel. Полиция объявила действия митингующих незаконными, так как они нарушили инструкцию не приближаться к резиденции ближе чем на 300 м.

Известно о нескольких задержанных. Один из них подозревается в нападении на сотрудника правоохранительных органов во время марша. Также были задержаны три палестинца 16, 20 и 25 лет. Утверждается, что они незаконно проникли в Израиль.

Что нужно знать о судебной реформе, против которой протестуют в Израиле В Тель-Авиве и других городах Израиля с января текущего года сотни тысяч человек выходят на митинги и организуют забастовки против принятия парламентом страны новых законов о судебной системе. О чем говорится в этом документе — в материале «Ъ». Читать далее

Поводом для регулярных многотысячных протестов стала судебная реформа — закон, ограничивающий право Верховного суда вмешиваться в решения других органов власти. Движение реформы долгое время было приостановлено, однако в конце июля депутаты правящей коалиции поддержали документ.

Как реформа повлияла на Израиль — в материале «Ъ» «Настанет год, реформы черный год».

Леонид Уварчев