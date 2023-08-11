В военкоматы призывают правозащитников

В состав призывных комиссий в военкоматах предлагается включить представителей местного омбудсмена, политических партий, представленных в региональных парламентах, и правозащитников. Это предусматривает законопроект, внесенный в Госдуму группой депутатов. Необходимость поправок авторы объясняют свежими нормами законодательства, которые фактически лишают призывников возможности пользоваться услугами адвокатов и юристов для жалоб на военкомов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Проект поправок в ст. 27 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в Госдуму внесла группа из семи депутатов, включая вице-спикера парламента Владислава Даванкова («Новые люди»). Статья определяет состав призывных комиссий в военкоматах. Сейчас в орган входят семь человек — представители местной администрации, Минобразования, МВД, службы занятости и военкомата, секретарь и врач.

Депутаты предлагать расширить состав, включив представителей региональных омбудсменов, политических партий (представленных в местных парламентах) и правозащитников, «специализирующихся в области защиты прав военнообязанных или военнослужащих».

Количество партийцев и правозащитников в законопроекте не оговаривается. Поправки, разрешающие представителям партий участвовать в работе призывных комиссий, предлагается внести и в ст. 3 федерального закона «О политических партиях».

В пояснительной записке необходимость поправок связывается с принятием Госдумой 25 июля и подписанием 4 августа президентом Владимиром Путиным федерального закона №437. Документ, в частности, регламентирует, что гражданин может подать жалобу в военкомат на действия военкома только лично или через «законных представителей» (ст. 35.2 закона «О воинской обязанности и военной службе»). «Указанный закон предполагает, что адвокаты и юристы не смогут оказывать помощь гражданам. Таким образом, граждане будут лишены возможности получить квалифицированную юридическую помощь, что снижает правовую защищенность призывников от недобросовестных действий»,— говорится в пояснительной записке к внесенному законопроекту.

Отметим, сейчас в ст. 27 закона «О воинской обязанности и военной службе» упоминается, что в призывные комиссии могут входить «представители других органов и организаций», но их состав не расшифровывается.

Авторы поправок утверждают, что на практике эта норма законодательства не используется. Законопроект призван «усилить независимый общественный контроль за ходом осмотра призывников для их призыва на срочную службу».

Юрист бюро «Китсинг и партнеры» Андрей Ганусов согласен, что принятие федерального закона №437 привело к тому, что «конституционное право призывников на получение квалифицированной юридической помощи оказалось под угрозой». Он обращает внимание, что 4 августа в Госдуму внесен законопроект, которым предлагается вернуть термин «полномочный представитель» в текст закона «О воинской обязанности и военной службе». «Залатать дыры», по словам юриста, призван и внесенный в апреле 2023 года депутатом Сергеем Шаргуновым (КПРФ) еще один проект поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе»: документ предлагает «восстановить положение о приостановке решения призывной комиссии в случае его обжалования в судебном порядке». Эту норму, напоминает господин Ганусов, ранее исключили из законодательства.

При этом к нынешним депутатским поправкам юрист относится «со скепсисом», полагая, что расширение состава «обязательных участников призывной комиссии не сможет в полной мере усилить защищенность призывников»: «Ограничения по включению представителей других органов и организаций в состав комиссии попросту отсутствуют».

Александр Воронов