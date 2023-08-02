У вас не забронировано

Сотруднику «Сургутнефтегаза» Сергею Вахрамееву из ХМАО-Югры не удалось оспорить в суде призыв на службу по мобилизации. Истец настаивал, что ему полагается бронь от предприятия, но в военном комиссариате заявили, что его профессия и должность отсрочки не предполагают. При этом суд округа в своем решении со ссылкой на ведомственные методические рекомендации отметил, что бронь и не является «абсолютным основанием» для предоставления отсрочки, а военные комиссариаты могут привлекать забронированных граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

После получения двух повесток явиться в военный комиссариат по мобилизации Сергей Вахрамеев в марте 2023 года обратился в Сургутский горсуд с иском к военкому ХМАО-Югры и городской призывной комиссии. Сотрудник «Сургутнефтегаза» указал, что был включен работодателем в список граждан, пребывающих в запасе, на которых необходимо оформить отсрочки от призыва по мобилизации и в военное время. На этом основании истец просил признать решения о его мобилизации, вынесенное в октябре прошлого года, незаконным и требовал обязать предоставить отсрочку от призыва. Господин Вахрамеев также заявлял, что категория годности «А» ему присвоена ошибочно: из-за наличия неврологического заболевания должна быть присвоена категория годности «В». При прохождении комиссии в военном комиссариате, уверяет он, медицинское обследование не производилось.

Представитель военного комиссариата заявила в судебном заседании, что письмо от «Сургутнефтегаза» со списками сотрудников, которым полагается отсрочка (среди них был и истец), поступило только 11 октября 2022 года. Во время сверки списка с перечнем должностей компании в ходатайстве по бронированию господина Вахрамеева было отказано, добавила она.

Представитель ПАО «Сургутнефтегаза», в свою очередь, рассказала, что повестку Сергею Вахрамееву вручили 30 сентября, а 3 октября работодатель направил письмо с просьбой рассмотреть возможность ее аннулировать, а также оформить бронь. Однако уже 12 октября Сергей Вахрамеев был мобилизован, о чем он сообщил по телефону замначальника управления по переработке газа (УПГ) «Сургутнефтегаза».

В военкомате Сургута не нашли оснований для аннулирования повестки истца, так как на момент вынесения призывной комиссией постановления от 23 сентября 2022 года №2 должность господина Вахрамеева не была включена в соответствующий перечень.

20 октября УПГ повторно подало список в военный комиссариат, однако, поскольку господин Вахрамеев был мобилизован, в список он включен уже не был.

В апреле этого года городской суд оставил без удовлетворения иск Сергея Вахрамеева, а в конце июля суд ХМАО-Югры рассмотрел апелляционную жалобу на это решение. Инстанция подтвердила, что требования по бронированию господина Вахрамеева выполнены не были, на специальный учет он поставлен не был, то есть фактически на момент принятия оспариваемого решения бронь отсутствовала.

Но и наличие брони не всегда спасает от призыва, констатировал при этом суд.

«Согласно пункту 5 общего раздела методических рекомендаций, бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки, так как для выполнения своих мобилизационных мероприятий военные комиссариаты вправе привлекать забронированных граждан»,— указано в решении апелляционной инстанции. Отметим, в материалах дела речь идет о «Методических рекомендациях по бронированию граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе вооруженных сил Российской Федерации и работающих в органах местного самоуправления и организациях, на период мобилизации и на военное время, утвержденных постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, от 5 июля 2017 года №16».

Суд округа оставил решение городской инстанции без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Утверждение, что военные комиссариаты вправе привлекать забронированных граждан, не соответствует закону, не согласился с доводами суда в разговоре с «Ъ» заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов.

Он указывает, что бронирование проводится в соответствии с №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», другими федеральными законами, правовыми актами президента РФ и правительства: «Таким образом инструкции и тем более методические указания сами по себе противоречить закону не могут, а в статье 23 упомянутого закона прямо предусмотрено освобождение от призыва на военную службу граждан, подлежащих бронированию».

К тому же, продолжает он, в пункте 5 общего раздела методических указаний, на которые сослался суд, указано, что списки и сроки привлечения забронированных граждан военкоматы должны согласовывать с руководителями организаций: «Фактически речь идет о том, что, во-первых, военкоматы могут лишь договориться (согласовать) с самой организацией о возможности привлечения забронированных граждан, а во-вторых, очевидно, что такое привлечение — не призыв на военную службу по мобилизации, а выполнение определенных действий (работ), необходимых для обеспечения мобилизационных мероприятий на конкретный срок».

«То, что для выполнения своих мероприятий военные комиссариаты вправе привлекать забронированных граждан, не может означать, что бронь не является абсолютным основанием для отсрочки, предоставленной согласно статье 18 ФЗ №31»,— уверен Артем Яблоков, партнер юридической компании «Братья Яблоковы».

Адвокат при этом обращает внимание на указанное в решении суда обстоятельство: на момент медицинского осмотра господин Вахрамеев не высказывал каких-либо жалоб на состояние здоровья.

«Конечно, возможно задать вопрос относительно полноты и корректности проведенного осмотра. Но если в листе осмотра есть подпись лица, и лицо подтвердило отсутствие замечаний относительно здоровья на момент осмотра, у суда будут иметься сомнения относительно действительности заболевания».

Мария Игнатова, Екатеринбург; Екатерина Волкова