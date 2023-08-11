Компания Mitsubishi показала новый кроссовер XForce, который стал серийным воплощением концепт-кара Mitsubishi XFC Concept.

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Новинка по своим габаритам и позиционированию в модельной линейке будет близка к Mitsubishi ASX. Основным рынком для кроссовера станет рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. На XForce дебютировал новый фирменный стиль дизайна Silky & Solid, который практически полностью повторяет облик прототипа XFC Concept.

Кроссовер получил 8-дюймовую цифровую панель приборов и мультимедиа с 12,3-дюймовым дисплеем, на который вынесены дополнительные приборы. В оснащение кроссовера войдет технологичная аудиосистема Yamaha, над которой работали специалисты, создающие профессиональное аудиооборудование и музыкальные инструменты.

Модель будет доступна только со 105-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором, вариатором и только передним приводом, но сочетаться он будет с несколькими (Normal, Wet, Gravel, Mud) режимами работы силовой установки и электронных ассистентов.

Производство Mitsubishi XForce начнется в 2023 году. Напомним, премьера концепт-кара Mitsubishi XFC Concept состоялась осенью 2022 года.

Максим Вершинин

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