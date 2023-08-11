Hyundai представила новое поколение кроссовера Santa Fe

Компания Hyundai официально представила кроссовер Santa Fe нового поколения, который выйдет на рынок в 2023 году.

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Автомобиль получил полностью новый экстерьер со светотехникой с H-образными модулями, который станут отличительной чертой всех современных Hyundai. Новинка стала длиннее и выше предшественника, а также получила увеличенную колесную базу. Кроссовер предложат в 5- и 7-местном вариантах салона.

Также полностью переработан интерьер — в салоне Santa Fe появились два 12,3-дюймовых экрана, цифровой панели приборов и мультимедиа, а на центральной панели появился 6,6-дюймовый сенсорный экран для управления климат-контролем. На центральном тоннеле разместили две площадки для беспроводной зарядки смартфонов, а в переднюю панель встроены два перчаточных ящика — верхний оснащен интегрированной системой ультрафиолетового обеззараживания. Для модели предложат панорамную крышу с раздельными сегментами, раздельные сиденья второго ряда, а также обширный список электронных ассистентов водителя.

В гамму моторов войдут бензиновые — 195-сильный атмосферный 2,4-литровый с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и 280-сильный 2,5-литровый турбомотор с 8-диапазонной роботизированной трансмиссией — и 235-сильная гибридная силовая установка на базе 180-сильного 1,6-литрового бензинового турбомотора с 6-ступенчатым «автоматом». Для кроссовера будут доступны передне- и полноприводные версии.

В Южной Корее продажи нового Hyundai Santa Fe начнутся летом 2023 года, в Европе и США кроссовер выйдет на рынок в первой половине 2024 года.

Максим Вершинин

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