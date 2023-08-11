Суд не вернул компании «Созвездие» право аренды турбазы «Росинка» под Воронежем

Арбитражный суд Воронежской области отказал ООО «Созвездие» в удовлетворении требований о признании недействительным распоряжения мэрии Воронежа о расторжении договора аренды базы отдыха «Росинка». Это следует из судебной документации.

Речь идет о распоряжении городской администрации от 17 марта 2022 №102-р. Согласное ему (документ есть в распоряжении «Ъ-Черноземье»), договор аренды был заключен в июне 2016 года и должен быть расторгнут из-за необходимости размещать беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Созвездие» зарегистрировано в Воронежской области в феврале 2016 года для деятельности санаторно-курортных организаций. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка не фиксировалась, чистый убыток составил 162 тыс. руб. Годом ранее при нулевой выручке убыток равнялся 649 тыс. Директор и единственный владелец — Юрий Боровских.

Турбаза «Росинка» находится под Воронежем на Кожевенном кордоне. Ее оператором является муниципальное казенное предприятие Воронежа «Производственное объединение банно-прачечного хозяйства "Чайка"».

О планах по застройке одного из детских лагерей неподалеку от «Росинки» читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Рассвет" еще не скоро».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте