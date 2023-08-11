Глава УЗИО мэрии Уфы стала фигурантом уголовного дела

Как стало известно «Ъ-Уфа», в отношении начальника Управления земельных и имущественных отношений (УЗИО) администрации Уфы Ирины Кирилловой возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

В начале недели в УЗИО прошел обыск, госпожу Кириллову допросили. Меру пресечения в виде содержания под стражей ей не избирали. Прокуратура внесла представление об увольнении в связи с утратой доверия.

Ирина Кириллова возглавила УЗИО в июне 2020 года, до этого она занимала должность замначальника ведомства.

Наталья Балыкова

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