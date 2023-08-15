Любовь, чума и сумасшедший дом

Фестиваль «Александринский» в сентябре — ноябре покажет спектакли национальных театров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Пролетая над гнездом кукушки» ереванского Национального академического театра имени Габриэла Сундукяна

Фото: Национальный академический театр им. Габриэла Сундукяна Сцена из спектакля «Пролетая над гнездом кукушки» ереванского Национального академического театра имени Габриэла Сундукяна

Фото: Национальный академический театр им. Габриэла Сундукяна

На Основной и на Новой сцене Александринского театра будут представлены постановки из Сербии, Армении, Чеченской республики. Начнется фестиваль 8, 9, 10 сентября спектаклем «Один восемь восемь один», вошедшим в цикл, посвященный юбилею служения Валерия Фокина Александринскому театру — 20 лет художественного руководства. В этот цикл вошли еще два фокинских спектакля: «Честная женщина» (16, 17 сентября) и «Рождение Сталина» (8 октября).

18 и 19 сентября тему российской истории продолжит Национальный театр в Белграде (Сербия). Петербургские зрители увидят новый спектакль одного из ведущих сербских режиссеров Бориса Лиешевича — «Война и мир» по мотивам одноименного романа Льва Толстого.

Чеченский драматический театр имени Ханпаши Нурадилова из Грозного участвует в фестивале с двумя работами. «Отелло» в постановке Романа Мархолиа показывают 25 сентября. «В горы за тобой» — спектакль художественного руководителя театра Хавы Ахмадовой. Это история любви, преодолевающей национальные различия, идеологию, время. Действие начинается в 1943 году и описывает события длиною в десять лет. В пьесе Олега Михайлова использованы документальные материалы. В главных ролях: приглашенная актриса — заслуженная артистка РФ Ольга Кабо и народный артист Чеченской республики Сулейман Ахмадов. Смотрим 26 сентября.

Национальный академический театр имени Габриэла Сундукяна привозит из Еревана спектакль художественного руководителя театра Армена Элбакяна по роману Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» (28 сентября). Главный вопрос спектакля: готовы ли мы сделать шаг к спасению, принять протянутую нам руку помощи. И что ждет того, кто, даже сжигая себя, готов нести свет. Еще увидим спектакль Лили Элбакян по новеллам «Декамерона» Джованни Боккаччо (30 сентября на Новой сцене). Восемь спасающихся от чумы героинь рассказывают истории о любви и ревности. Грустная комедия в темпераментном исполнении актрис театра.

А на Основной сцене в этот же день пройдет особое событие — театрализованное представление «Родники Расула Гамзатова», подготовленное Республикой Дагестан к 100-летию со дня рождения поэта. На сцену выйдут легендарный ансамбль «Лезгинка», ансамбль песни и танца «Дагестан», артисты Дагестанского театра оперы и балета, мужской хор «Чарода» и многие другие.

В октябре будут показаны спектакли молодых режиссеров, выпущенные в Александринском театре под занавес прошедшего сезона. Это саундрама по мотивам чеховской «Чайки» в постановке Елены Павловой (13, 14 октября) и спектакль Антона Оконешникова «Руслан и Людмила», созданный по одноименной поэме Пушкина как увлекательное мультимедийное приключение (14 октября).

4–6 ноября завершит программу фестиваля на Основной сцене премьера Александринского театра спектакль Константина Богомолова «Мать» по мотивам одноименного романа Максима Горького.

Альбина Самойлова