Премьеры Open Look

По 19 августа в Петербурге проходит юбилейный XХV Международный фестиваль современного танца Open Look.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля-балета «Бар.Око», созданного венгерским хореографом Лорандом Захаром вместе с труппой Театра современного танца «Каннон Данс»

Фото: Театр современного танца «Каннон Данс» Сцена из спектакля-балета «Бар.Око», созданного венгерским хореографом Лорандом Захаром вместе с труппой Театра современного танца «Каннон Данс»

Фото: Театр современного танца «Каннон Данс»

На Новой сцене Александринского театра покажут 17 спектаклей хореографов из России, Беларуси, Армении, Венгрии, Германии. Ежегодно фестиваль представляет интересные и неоднозначные спектакли современного танца, опрокидывая стереотипы и расширяя горизонты восприятия хореографического искусства. Главный фокус XХV Open Look — премьеры, некоторые из них приурочены к юбилею. Среди них спектакль «Диалоги» Ольги Поны, художественного руководителя Челябинского театра современного танца. Еще одной фестивальной премьерой станет спектакль «Бессердечность» самобытного хореографа Лилит Акопян (Армения — Германия). Постановка создана в сотрудничестве с петербургским Театром современного танца «Каннон Данс». Экс-солистка Ереванского театра оперы и балета Лилит Акопян сегодня танцует в Государственной опере Ганновера. В качестве подарка юбилейному форуму она исполнит соло Tue в постановке всемирно известного хореографа Марко Геке (Германия).

Важным событием фестиваля станет Форум современного танца «Открытый взгляд», в рамках которого продюсеры, художественные руководители и театральные менеджеры обсудят вопросы управления и продвижения современного танца.