«Северянин» меняет историю

Известный ресторан, более десяти лет связывающий свою концепцию с эпохой Серебряного века и названный в честь поэта-футуриста Игоря Северянина, полностью обновился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вырезка оленя с пюре из пастернака и клюквой

Фото: ресторан «Северянин» Вырезка оленя с пюре из пастернака и клюквой

Фото: ресторан «Северянин»

В новой концепции заведения — петербургская эстетика и северная русская кухня, вобравшая в себя национальные традиции и европейские тренды — как исторически сложившиеся, так и новые. То есть «Северянин» теперь — это, скорее, петербуржец или житель северной части России. В основе блюд — узнаваемые вкусы и продукты, знакомые из детства и русской классической литературы: овощи и корнеплоды, северные ягоды и травы, утка и оленина, северная рыба и свежие морепродукты, домашние заготовки. Более 80% продуктов — отечественные; география поставок — от Ленинградской области, Карелии, Мурманска до Дальнего Востока. В меню — рыбная и мясная скоблянка, оливье со шпротами, а еще с уткой или языком, калитки с разнообразными топпингами, самолепные пельмени и вареники, стейк из карельской форели, мясо по-строгановски с картофельным пармантье…. По выходным — специальные предложения, ориентированные на сезонный продукт. А по воскресеньям планируются традиционные чаепития из самовара.

Интересно, что в «Северянине» вместо позиции шеф-повара есть позиция бренд-шефа, формирующего основу концепции меню, то есть ресторан готов воплощать идеи приглашенных шефов при неизменности самой концепции ресторана. В определенном смысле «Северянин» можно отнести к поп-ап проектам.

Зося Пашковская