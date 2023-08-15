«Белые ночи» в Nordic

Шеф-повар ресторана Nordic Игорь Васильев приготовил новый гастрономический сет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кефир из козьего молока с земляникой из нового сета

Фото: ресторан Nordic Кефир из козьего молока с земляникой из нового сета

Фото: ресторан Nordic

Ресторан — апологет скандинавской кухни с ее акцентом на локальные и сезонные продукты, он работает в непривычном для Петербурга формате New Nordic Cuisine, зародившемся в Швеции. Белые ночи привычны и в Скандинавии, а сет под таким названием связан с ощущениями петербургского лета. Сет состоит из 10 курсов, и каждый, как это принято у Nordic, отражает определенную идею. В качестве первого курса «Лето — это маленькая жизнь» подают устрицу — Розовую Джоли с золотым киви, чтобы возбудить рецепторы. Второй курс «Огород» — это томат, слива, ревень, кинза; третий — «Петербургский Hygge» представляет собой лепешку с фуа-гра и перцем Тимут. Дальше следуют Dacha с яйцом индюшки, иберико, пармезаном, фенхелем и молодым горошком; «Символ города» с маленьким выпеченным корабликом, как на шпиле Адмиралтейства, и дальневосточным гребешком; «Заполярье» — камчатский краб с муссом из пармезана… Девятый курс отдает дань известному торту «Белые ночи», а десятый — Friluftslif (кефир из фермерского козьего молока в виде сорбета и земляника) посвящен скандинавской поре белых ночей. Название дословно переводится с норвежского как «свободная жизнь под открытым небом».