Стратегия принятия

Если вы скрываете свой возраст, значит, пребываете во внутреннем конфликте. И это выдает вас с головой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Шураева / pexels.com Фото: Анастасия Шураева / pexels.com

У геронтофобии — страха старости — несколько причин: боязнь потерять красоту и сексуальную притягательность, мучиться от болезней и одиночества. По данным исследования ВОЗ, проведенного в 2020 году, каждый второй респондент находился под воздействием эйджизма: на людей влияли социальные установки, провозглашающие прелесть молодости и ее превосходство над другими возрастами, а также требования современного общества быть неувядающим, нестареющим и неутомимым.

Клинический психолог Инна Шукшина обращает внимание на силу культа молодости. «Уже после 25–30 лет люди ощущают себя немолодыми, менее востребованными и желанными, словно людьми второго сорта,— отмечает она.— Их не утешает то обстоятельство, что существует множество возможностей хорошо выглядеть, интересоваться модой или гаджетами, следить за здоровьем, быть активным, развиваться, любить, путешествовать на протяжении всей жизни. Ведь наш возраст — это в целом просто цифра. Гораздо важнее то, как мы себя чувствуем сами с собой, радует ли нас жизнь. Темы самореализации, сексуальности, красоты доступны в любом возрасте, и пока мы дышим, у нас нет повода списывать себя в утиль и покорно ждать конца. Люди, которые продолжают заниматься творчеством и наукой до самых преклонных лет, сохраняют ясность ума и бодрость. А вязать носки или нет — вопрос личного выбора и удовольствия от процесса».

Игорь Хмарук, заведующий кафедрой психотерапии и медицинской психологии РостГМУ, научный руководитель медико-психологического центра «Нейролекс», отмечает, что в его практике почти 90% обращений в связи с проявлениями геронтофобии исходят от женщин в возрасте 35–45 лет. Большинство из них переживают кризис личных отношений или угрозу разрыва с супругом или партнером.

«Формированию геронтофобии способствуют неудачи либо социальные потрясения, особенно в сфере личной жизни, кризис отношений с партнером, опасения в его неверности,— объясняет специалист.— Все это происходит в условиях давления социального окружения, продвижения колоссальных достижений антивозрастной терапии, беспрецедентного количества денег, вливаемых в индустрию косметологии, эстетической медицины, пластической хирургии, многочисленных информационных стимулов, которые демонстрируют нам, что парадигма "молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет" давно ушла в прошлое».

Инна Шукшина выделяет три основных подхода отношения к возрасту. В первом случае человеком руководит желание остановить время и закрепить за собой имеющиеся позиции навсегда. «Такие люди не желают видеть перемен, проявляют жесткость в своих убеждениях, не могут принять идею о сменяемости поколений, не верят в то, что молодые люди могут быть не менее талантливы и умны,— объясняет эксперт.— Тут проблема скорее всего будет у окружающих, сам человек вряд ли будет ее как-то обозначать. Здесь можно порекомендовать допустить мысль о том, что новое вовсе не означает плохое, предложить увидеть хорошие стороны современных достижений и даже поучиться у более молодых тому, в чем они разбираются лучше».

Второй подход называется «доживание». Человек живет по инерции, здесь применим оборот «влачить существование»: ни целей, ни устремлений, ни мечты, ни желаний. Человеку свойственно много ностальгировать, поскольку он уверен, что все лучшее осталось в прошлом. Им руководят установки, что то или иное действие или желание уже «не по возрасту», «это только для молодых» — и развитие останавливается.

Третий подход характеризуется желанием перемен, на которые человеку по тем или иным причинам трудно решиться. Таким людям хочется открыть свое дело, влюбиться, сменить имидж, но они боятся осуждения общества, опасаются, что в глазах окружающих будут выглядеть глупо и нелепо. Здесь главное — начать, и мир заиграет новыми красками, утверждает психолог.

Какое же отношение к возрасту считается адекватным? Внутренняя свобода, которую дает возраст,— позволение себе быть себе таким, какой ты есть в данный момент времени. По мнению специалистов, один из главных индикаторов адекватного и реалистичного восприятия своего возраста — внутренний комфорт: например, когда при необходимости назвать прилюдно цифру человек не испытывает тягостных переживаний.

Еще один критерий — принятие своих возрастных изменений. «Человек, который находится в гармонии с собой, не будет брать деньги в кредит на косметические операции, отчаянно соперничать с молодыми коллегами и использовать сомнительный сленг, чтобы всеми силами постоянно доказывать, что он еще не вышел в тираж,— отмечает Галина Гусева, член Российской ассоциации EMDR-терапевтов, бизнес-тренер и коуч.— Внутренний конфликт выдает все, вплоть до стиля одежды: чрезмерное декольте, сверхкороткие и обтягивающие силуэты. В то время как изящное решение — стратегия элегантных покровов: не акцентировать внимание на том, что человека может не устраивать».

«Между психологическим и биологическим возрастом не должно быть драматической, высокой ноты разрыва, восприятия возраста как катастрофы,— рассуждает Игорь Хмарук.— Это сравнимо с отношением к временам года. Перед нами просто разные жизненные периоды. И человек, который уже успешно прожил свою юность, пору ранней и зрелой взрослости, будет очень благосклонно относиться к тому, что ему уже нет смысла постоянно носить мини-юбки, шпильки или шорты».

Выстраивая дружеские отношения с возрастом, Инна Шукшина рекомендует обратить внимание на популярную французскую пословицу: «Всю первую половину жизни мы ждем вторую, а всю вторую — вспоминаем первую».

«Мудрые французы подарили нам это остроумное предостережение. И чтобы не получилось так, как в пословице, нам нужно научиться в любом возрасте находить то, что вдохновляет, зажигает, радует, приносит положительные эмоции,— советует она.— И помните, что абсолютно в любой момент жизни вы имеете право сказать себе, что сейчас лучшее время для того, чтобы наконец начать жить на 100%!»

Галина Столярова