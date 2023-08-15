29 августа на сцене Александринского театра состоится гала-концерт звезд оперы и балета в рамках фестиваля «Классика и современность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ария Лепорелло из оперы Моцарта «Дон Жуан» в исполнении лауреата международных конкурсов Степана Завалишина

Фото: фестиваль «Классика и современность» Ария Лепорелло из оперы Моцарта «Дон Жуан» в исполнении лауреата международных конкурсов Степана Завалишина

Фото: фестиваль «Классика и современность»

В программе — шедевры мирового оперного и балетного искусства, хореографические миниатюры, русские старинные романсы, сцены из известных спектаклей: «Самсон и Далила», «Кармен», «Лебединое озеро», «Дон Кихот» и других. Гала-концерт дает возможность увидеть звезд мирового уровня на одной сцене в один вечер.

В программе участвуют народный артист России Фарух Рузиматов; народные артистки России, примы-балерины Мариинского театра Юлия Махалина и Виктория Терешкина; оперная прима Большого театра (меццо-сопрано) Ирина Долженко; заслуженная артистка России, прима-балерина Михайловского театра Ирина Перрен; лауреат Молодежной премии Санкт-Петербурга «За достижения в области сценического творчества», солист балета Мариинского театра Роман Беляков и другие.