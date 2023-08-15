Московский балет в Петербурге

С 24 по 27 августа на сцене Александринки пройдут гастроли Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева, известного также как Московский классический балет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Партию Красса в балете «Спартак» исполняет Николай Чевычелов Фото: Александр Панков Сцена из балета «Жизель» Фото: архив ГАТКБ Сцена из балета «Дон Кихот» Фото: Александр Панков Следующая фотография 1 / 3 Партию Красса в балете «Спартак» исполняет Николай Чевычелов Фото: Александр Панков Сцена из балета «Жизель» Фото: архив ГАТКБ Сцена из балета «Дон Кихот» Фото: Александр Панков

Наталия Касаткина и Владимир Василев начинали как балетмейстеры Большого и Мариинского (тогда Кировского) театров, а в 1970-х основали свою школу. Авторский стиль ее создателей характеризует сочетание классического танца с элементами других пластических направлений. Труппа покажет четыре постановки: «Спартак» на музыку Хачатуряна, «Дон Кихот» Минкуса, «Жизель» Адана и «Ромео и Джульетта» Прокофьева.

В России всего три авторских театра классического балета: театр Бориса Эйфмана в Петербурге, театр Юрия Григоровича в Краснодаре и театр Наталии Касаткиной и Владимира Василева в Москве. С Петербургом его связывают особые отношения: именно здесь некогда молодые хореографы получили поддержку, когда им не давали работать в Москве, называя «модернистами». «Двенадцать лет мы жили в поезде, в "Красной стреле". Танцевали в Большом театре, а на репетиции наших постановок приезжали сюда,— рассказывает художественный руководитель театра Наталия Касаткина.— В Александринском театре мы выступаем впервые».

За свою историю театр воспитал более 30 золотых медалистов международных конкурсов, пятерых лауреатов и двоих обладателей Гран-при Парижской академии танца. Гастроли труппы прошли более чем в 30 странах мира и в 200 городах России. Московский классический балет сегодня — это 28 постановок в репертуаре, 75 артистов, 30 тонн декораций и 4000 оригинальных костюмов.

«У нас есть наши авторские спектакли и есть авторская классика,— говорит Наталия Касаткина.— В работе с классическими произведениями мы придерживаемся строгих принципов. Все, что создали наши предшественники сто и более лет назад, мы сохраняем свято. А драматургию меняем, чтобы современному зрителю, особенно молодому, было интересно и понятно то, что мы показываем. Наши авторские спектакли — это "Спартак" и "Ромео и Джульетта". А "Дон Кихот" и "Жизель" — спектакли со старинной хореографией и нашей драматургией. Или ее элементами».

24 августа театр покажет балет Хачатуряна «Спартак». Интересно, что Касаткина и Василев знали Арама Хачатуряна лично и понимали переживания композитора, когда его оригинальную партитуру «Спартака» сократили наполовину. В 2003 году, к 100-летию со дня рождения композитора, балетмейстеры представили свою версию «Спартака», в которой звучала музыка, которую зритель прежде не слышал. В хореографию балета вплетены приемы настоящего римского боя — им артистов обучал постановщик трюков в кино Александр Малышев.

25 августа будет представлен балет «Дон Кихот» с авторской трактовкой сюжета, а 26 августа на сцену Александринского театра выйдут «Ромео и Джульетта». 27 августа зрители увидят «Жизель». Создавая этот спектакль для своей труппы, Касаткина и Василев взяли за образец постановку Большого театра, в которой когда-то танцевали сами.

Альбина Самойлова