Пространство Baker

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Baker Фото: Baker

На Петроградской стороне открылся шоурум мебели под брендом Baker. Это американская компания с более чем вековой историей, и коллекция марки весьма разнообразна: здесь классика, ар-деко, авангард. В отделке мебели — мрамор, латунь, красное дерево. Бренд сотрудничает с современными дизайнерами — Барбарой Берри, Лорой Кирар и Томасом Физантом. Барбара Берри известна в сфере предметного и интерьерного дизайна. Она вдохновляется природными мотивами, ее стиль — лаконичная элегантность. Лора Кирар, скульптор и отельер, сочетает в своей работе художественный подход, историчность и актуальность. Студия Кирар специализируется на разработке интерьерных проектов и предметном дизайне. Томас Физант считается популяризатором стиля «современная классика». Дизайнер является большим поклонником архитектуры классицизма и ар-деко, что также находит отражение в его проектах.