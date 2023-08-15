Лето как маленькая жизнь

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Петербурге три долгожданных летних месяца не укладываются в череду вечного межсезонья. И все, что хорошего летом происходит в городе, кажется праздником. Кораблики на Неве, белые ночи, террасы возле кафе, распахнутые настежь окна… И берег Финского залива с набегающим прибоем. Это какая-то другая реальность. Она как вспышка, как фейерверк, как комета — вот сверкнула, и уже ее нет. Только след остается. Послевкусие. Но ненадолго. Поэтому пока еще лето, стоит ловить момент. В городе сейчас много чего интересного происходит: одновременно несколько музыкальных фестивалей, выставки в загородных дворцах, театральные гастроли. А послезавтра в Гатчинском парке открывается фестиваль «Ночь света» — 20 световых и медиа инсталляций на тему «взгляд в будущее». Вот находятся такие фантазеры, которые рискуют смотреть в будущее и мечтать. И правда, «этот фантастический город весь насыщен существующими и вымышленными историями. Он как-то неожиданно, почти мгновенно возник. Но так же внезапно ведь может и исчезнуть? Искуриться паром к темно-синему небу…»