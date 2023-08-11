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обновлено 10:57

Экс-глава Добрянки ушел с поста руководителя местного отделения «Единой России»

Бывший глава Добрянки Константин Лызов покинул пост руководителя местного отделения партии «Единая Россия». На его место избран действующий глава муниципалитета Дмитрий Антонов. Как сообщается в телеграм-канале регионального отделения партии, господин Лызов вошел в состав местного политического совета партии Добрянского округа.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Константин Лызов, возглавлявший Добрянский округ с 2011 года, в конце января 2023 года досрочно ушел в отставку в связи с переходом в администрацию губернатора. Там он занял должность замруководителя по взаимодействию с органами местного самоуправления.

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