Профсоюз сообщил о выходе на больничный 37 машинистов метро Москвы из-за переработок

В московском метрополитене на больничный вышли 37 машинистов депо «Сокол», сообщил профсоюз предприятия. Причиной таких действий названы частые переработки и низкая оплата труда. Всего в метрополитене работает примерно 5,5 тыс. машинистов.

«Машинисты массово вышли на больничный. Организм работников перестал выдерживать частые переработки. Работники жаловались на низкую заработную плату и что начальство нарушает условия отдыха», — говорится в сообщении профсоюза в паблике во «ВКонтакте».

В сообщении рассказывается о недавней гибели 28-летнего начальник ПЧ-11 (его имя не приводится): «Человек перерабатывал третьи сутки подряд — буквально уснул на ходу и упал на рельсы. Смертельный исход».

В комментариях под сообщением профсоюза пользователь написал, что работал машинистом, и в течение 7 лет в большинстве случаев брал больничные «только для того, чтобы отдохнуть», поскольку у него было «4–5 выходных в месяц».

Информации от официальных представителей метрополитена Москвы в связи с сообщением профсоюза не поступало.

28 июня 2022 года в интервью сайту мэра Москвы (mos.ru) замначальника метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев говорил, что на предприятии работает около 5,5 тыс. машинистов.

Олеся Павленко