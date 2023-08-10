В Петербурге введены новые ограничения для электросамокатов

Власти Санкт-Петербурга планируют ввести новые ограничения для элекросамокатов, в частности запретить передвижение в некоторых туристических локациях Петергофа и Кронштадта. Изменения обсуждались на встрече городского комитета по транспорту с представителями сервисов Whoosh, «Яндекс Go», Buzyfly и «Юрент», сообщает сегодня, 10 августа, пресс-служба ведомства.

По предложению заместителя председателя комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова ограничения на передвижение самокатов планируют ввести на территории Государственного музея-заповедника «Петергоф», восьми туристических локаций в Кронштадте, включая кластер «Остров фортов» и парк «Дубки» в Курортном районе.

Также для упорядочивания парковочного пространства и обеспечения свободного прохода пешеходов на 27 улицах Петроградского, Василеостровского, Центрального и Кронштадтского районов вводится запрет парковки самокатов.

Новые ограничения коснутся и скорости передвижения. Ее ограничат до 15 км/ч на 90 улицах в центре города. А на территории Марсова поля и семи улицах в Кронштадте снизят до 10 км/ч.

Соответствующие изменения в свои прокатные системы компании внесут до 15 августа.

Владимир Колодчук, Санкт-Петербург