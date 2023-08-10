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Коммерсантъ FM
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Минфин США продлил разрешение платить налоги и пошлины в России до 8 ноября

Управление по контролю за активами (OFAC) Минфина США продлило лицензию, разрешающую гражданам страны платить налоги, сборы и импортные пошлины в России, до 8 ноября. Документ (.pdf) опубликован на сайте OFAC.

Лицензия также распространяется на предприятия, которыми владеют граждане США или управляются ими прямым или косвенными способами. Разрешение будет действовать на оплату тех налогов, сборов и пошлин, которые необходимы для повседневной деятельности в России при условии, что они проводятся в обычном порядке.

28 февраля 2022 года Минфин США запретил американским юридическим и физическим лицам операции с Фондом национального благосостояния, Центробанком и Минфином России. Позже американские власти смягчили ряд ограничений, связанных с российскими финансовыми институтами, или продлили лицензии на осуществление операций с ними. Генеральная лицензия на уплату налогов и пошлин в России была выпущена 25 мая 2022-го и несколько раз продлевалась.

Олеся Павленко

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