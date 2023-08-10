Ритейлеры ищут новые пути

Одной из наиболее острых проблем для многих российских ритейлеров в прошлом году стала логистика. Бизнес кардинальным образом перестраивал процессы поставок товаров, чтобы не допустить пустующих полок в своих магазинах. В то же время усугубившиеся отношения с европейскими производителями и поставщиками из-за санкционного давления и ограничений вынуждают локальных ритейлеров искать новые способы для поставок из-за рубежа как в расширении сотрудничества с азиатскими и ближневосточными производителями, так и в параллельном импорте.

На глобальном рынке сложности с логистикой начались еще в 2021 году, когда срок поставки увеличился на 20% по сравнению с допандемийным периодом, говорят ритейлеры. Действительно, еще в начале прошлого года участники логистического рынка среди основных проблем называли пробки на железных дорогах, заторы на автомобильных пунктах пропуска, высокие ставки фрахта. Однако после начала военных действий РФ на Украине ситуация с логистикой для большинства крупных ритейлеров из разных отраслей — продуктового, fashion, DIY, мебельного рынка — значительным образом усугубилась.

Увеличение сроков Начиная с весны прошлого года в условиях санкционных ограничений многие международные крупные экспедиторы и морские линии приняли решение об уходе с российского рынка, отмечает руководитель управления международной логистики Melon Fashion Group (бренды Zarina, Love Republic, Sela, Befree) Юлия Вечерская. А для fashion-бизнеса срок доставки играет одну из ключевых ролей, поэтому крупные игроки начали оперативный поиск новых перевозчиков и маршрутов, указывает эксперт.

В частности, в первом квартале 2022 года поставка из Китая или Вьетнама до магазинов занимала до 80 дней по сравнению с обычными 50, поясняют в Gloria Jeans. Среди основных причин там называют высокий спрос, изменение привычных маршрутов и связанный с этим дефицит контейнеров из-за сбоев с их возвратом в порты отгрузки.

Бизнесу приходилось тестировать все возможные пути и способы доставки, объясняет госпожа Вечерская. Так, объем предложений о доставке из Юго-Восточной Азии был очень ограничен в марте-апреле 2022 года, а новые перевозчики зачастую были еще непроверенными контрагентами. Кроме того, изменилась и стоимость поставок, объясняют в Gloria Jeans. Так, в пиковый период конца 2021-го она была в 4,5 раза выше обычных значений. При этом, несмотря на начавшуюся во втором квартале 2022-го стабилизацию цен, сейчас они все равно втрое превышают значения начала 2020 года.

Несмотря на изменение маршрутов, сроки поставок из Китая и Вьетнама на сегодня постепенно вернулись к допандемийным, утверждает представитель Gloria Jeans. В Melon Fashion Group также говорят, что смогли найти оптимальные условия для доставки коллекций брендов во все каналы продаж.

В то же время после ухода с российского рынка части перевозчиков остается незаполненной ниша экспресс-доставки, особенно актуальная для игроков fashion-бизнеса, уточняет Юлия Вечерская. Кроме того, по словам эксперта, ритейлеры все еще испытывают сложности при доставке образцов для сертификации и съемок для лукбуков. При этом ритейлеры продолжают оптимизировать маршруты и сокращать сроки поставок, добавляют в Gloria Jeans.

Работа с ассортиментом Важным фактором при выстраивании логистических цепочек в условиях общей неопределенности для крупнейших федеральных торговых сетей стало умение находить гибкие и надежные решения при любых возможных сбоях при перевозке и потрясениях на рынке. В прошлом году, отмечают в «Ашан Ритейл Россия», наблюдались случаи недопоставок, а также задержки сроков доставки со стороны поставщиков, поэтому ритейлерам приходилось оперативно искать альтернативных партнеров.

Например, в «Ленте» рассказывают, что торговая сеть изменила транзитные порты и заменила международных перевозчиков на российских. В то же время из-за общего усложнения процесса закупки товаров в цепочке поставок появились посредники, что, в свою очередь, отразилось на росте закупочных цен. Кроме того, учитывая нестабильность рынков в целом, планировать закупки и фиксировать цены на более длительный срок стало сложнее, подчеркнули в «Ленте», поэтому логистические процессы адаптируются на более короткие горизонты.

Одним из основных для всей отрасли стал вопрос формирования ассортимента товаров после ухода ряда международных компаний-производителей. Так, в «Ашан Ритейл Россия» сфокусировались на расширении предложения товаров собственных торговых марок (СТМ). За прошедший год количество наименований товаров СТМ ритейлера выросло более чем на 1,5 тыс. наименований, до 6 тыс. позиций. Кроме того, торговые сети стали более активно сотрудничать с локальными российскими поставщиками в продуктовых категориях.

В «Ленте» говорят, что большая часть импорта приходится на товары из непродовольственных категорий, а основной страной для закупок остается Китай. В то же время в тех категориях, где проблем с ассортиментом избежать не удалось, ритейлер искал альтернативные производства и уже привлек новых поставщиков, например из Турции, Туркмении, Киргизии, Армении, Туниса. В «Ашан Ритейл Россия» также сообщили, что наращивают долю импорта из азиатских стран.

С точки зрения импорта изменения в ассортименте наиболее значимо коснулись крепкого алкоголя и непродовольственных товаров, указывают в «Азбуке вкуса». В «Ленте» также отмечают заметное сокращение импортных товаров в категориях кондитерских изделий и кофе, которые традиционно закупались в европейских странах.

В целом, говорят в «Ленте», за последний год торговой сети удалось восстановить подавляющую часть всего импортного ассортимента, а его доля год к году изменилась на полках магазинов ритейлера незначительно. В «Азбуке вкуса» доля импорта также сохранилась на уровне прошлого года и составляет более 40%. В частности, ритейлер развивает собственный импорт — к примеру, в категории вин его доля у компании достигает 85%. Продукция некоторых ушедших из страны брендов возвращается через дистрибьюторов, однако бльшую часть популярных брендов удается вернуть на полки за счет параллельного импорта, рассказывают в компании.

Параллельный импорт стал одним из основных инструментов для поставки товаров и для другого ритейлера — сети магазинов конструкторов «Мир кубиков», ранее развивавшейся под брендом Lego. В прошлом году западный производитель конструкторов принял решение уйти из России, поэтому официальный дистрибьютор бренда в России Inventive Retail Group перестроил процессы и наладил параллельный импорт Lego, а также продукции других производителей игрушек в страну.

«До 2022 года у нас не было собственной внешней логистики, поскольку товар мы получали в России»,— отмечает вице-президент компании Inventive Retail Group, управляющей сетью «Мир кубиков» Мария Голенкова. По ее словам, основными сложностями в организации процесса параллельного импорта стали необходимость авансирования поставок товара, а также валютные риски из-за турбулентности курса. Сегодня существенно затрудняют работу логистики сложности с платежами в евро за границу, поэтому ритейлеру приходится искать новые варианты. Безусловно, все эти процессы влияют как на стоимость операций, так и на сроки, говорит госпожа Голенкова. При этом, уточняет эксперт, в целом к этому году компании удалось выстроить логистику, и на сегодня процесс поставки товаров работает стабильно.

Ориентир на Восток Высокий уровень зависимости от импорта сохраняется и в мебельной отрасли. В частности, в последние пять лет доля импортной продукции в мебельных комплектующих превышала 90%, говорит коммерческий директор «OBI Россия» Дмитрий Бондаренко.

Однако полной зависимости от европейских компаний у российских производителей не было, уточняет генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. Поэтому даже после разрыва отношений с поставщиками из Европы производители не столкнулись с дефицитом зарубежных комплектующих.

Из Европы, Китая и Турции ввозились, например, лаки, краски, ткани, фурнитура для мебели, отмечает исполнительный директор «Ангстрем» Вадим Чернушкин. По его словам, после введения санкционных ограничений на поставки из Европы производителю было проще переориентироваться на Восток, где у компании уже были налажены логистические каналы. При этом, говорит господин Чернушкин, качество поставляемой фурнитуры не снизилось. «Турция и Китай за последние годы серьезно нарастили технологии. Если раньше мы закупали лицевую фурнитуру в Италии, то сейчас работаем с альтернативными производителями, которые по качеству во многом даже превосходят европейцев»,— поясняет эксперт. По словам Дмитрия Бондаренко, сейчас основная масса фурнитуры в дешевом сегменте поставляется из Китая, в среднем — из Турции, в премиум-сегменте — от немецких Hettich и Kessebohmer, которые продолжают работать на российском рынке.

Среди других сложностей в организации логистики директор по логистике OBI Сергей Козлов называет высокий уровень волатильности рынка и его узкий горизонт планирования: «Мы стали фиксировать ставки на менее продолжительный период со своими контрагентами». Одна из новых реалий работы в условиях неопределенности — поиск альтернативных поставщиков под каждый материал, необходимый для производства мебели, говорит Вадим Чернушкин. При этом, если какая-либо товарная позиция у «Ангстрема» не закрыта вторым поставщиком, компания увеличивает запасы такой продукции на складах, чтобы форс-мажорные ситуации с логистикой и поставками не отражались на производственном цикле.

Из-за проблем с логистикой у производителей мебели возникли сложности с поставками запчастей для оборудования, объясняет Тимур Иртуганов. Несмотря на то что в последние годы сильно выросла доля Китая, поставщики из европейских стран по-прежнему занимали одни из лидирующих позиций, а многие мебельные предприятия оснащены ведущим оборудованием европейского производства. По словам господина Иртуганова, для решения проблем техобслуживания и ремонта российские производители стали обращаться к китайским партнерам. Однако, добавляет Вадим Чернушкин, в ряде случаев сложности с обслуживанием европейского оборудования в мебельной отрасли сохраняются до сих пор.

Алина Савицкая