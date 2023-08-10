Свои в доски

Возникшая в прошлом году нехватка импортных стройматериалов и рост цен на них послужили для властей и бизнеса стимулом активнее развивать производство этой продукции внутри страны. По словам участников пермского строительного рынка, отечественных материалов сегодня хватает, чтобы обеспечить спрос со стороны девелоперов. Однако полного импортозамещения не произошло и, по прогнозам экспертов, оно маловероятно, так как само производство материалов для строительства сильно зависит от зарубежного оборудования и компонентов — если не европейских, то китайских.

В конце февраля 2022 года на фоне начала спецоперации на Украине и последовавшего скачка курса валют застройщики стали сообщать о проблемах с поставками строительных материалов и росте цен на них.

Позже, в октябре прошлого года, правительство РФ утвердило Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035-го. В числе стоящих перед отраслью вызовов в документе обозначена необходимость заместить импортируемые строительные ресурсы, включая строительные материалы, оборудование для их производства, строительные машины и механизмы. Одной из приоритетных задач на период, который охватывает стратегия, значится обеспечение условий для сокращения импорта стройматериалов и увеличения спроса на отечественные.

В конце апреля 2023 года в Совете Федерации прошли парламентские слушания, на которых федеральный Минстрой доложил, как идет импортозамещение строительных материалов и оборудования. По данным министерства, по ряду позиций зависимость от импорта на тот момент все еще оставалась довольно сильной. Например, по строительной химии она составляла 90%, по фасадному крепежу — 85%, по монтажной пене — 45%. При этом федеральные власти отмечали, что у подавляющего большинства регионов проблем с дефицитом стройматериалов из-за ухода с отечественного рынка иностранных производителей нет, так как промышленное производство этой продукции достигло высокого уровня локализации.

Строй на месте На региональном уровне также был поднят вопрос о необходимости импортозамещения строительных материалов и оборудования. В ноябре министерство строительства Пермского края составило перечень предприятий, в том числе местных, которые могут предоставить альтернативу зарубежной продукции. Так, например, пермское ООО «Торговый дом „Строительные решения“» предложило поставить материалы строительной химии под маркой «КТтрон» взамен средств брендов BASF (Германия), Sika (Швейцария), Schomburg (Австрия), Mapei (Италия), сервисная компания «НЕТТО» — различные материалы для ремонта зданий и герметизации, ООО «Дедал» — составы для гидроизоляции, строительно-производственная компания «Лама» — анкерные болты, разные виды ограждений, блочно-модульные конструкции.

Однако, как и сообщали федеральные власти, серьезных проблем с приобретением материалов у девелоперов действительно не было, отмечает гендиректор АО «СтройПанельКомплект», председатель совета ассоциации «Пермские строители» Виктор Суетин. «В какие-то моменты начались перебои по некоторым позициям, например по насосам. Но все это довольно быстро решилось, задержки поставок были минимальными. Кроме того, все базовые стройматериалы производятся в России, а то, что не производится, готов поставить Китай. Так что строительство, на мой взгляд, пострадало от санкций меньше всего»,— пояснил господин Суетин.

Директор компании «Лама» Лев Ефимов рассказал, что проблемы с поставками специфичных материалов все же были и по-прежнему остаются. Речь идет о строительной химии, красках, отделочных материалах. «Но импортозамещение набирает обороты, и постепенно российские компании, и мы в том числе, предлагаем все больше альтернативной продукции»,— говорит господин Ефимов.

Однако и само производство строительной продукции в России во многом зависит от импорта. По словам Льва Ефимова, для изготовления сложных стройматериалов часто использовались компоненты, которые производятся за границей. Виктор Суетин обращает внимание, что нередко российские компании, в том числе «СтройПанельКомплект» на своем заводе ЖБИ, используют зарубежное оборудование и поддерживать его в рабочем состоянии стало сложнее. «У нас установлена австрийская линия. Ее производители по-прежнему настроены доброжелательно и даже готовы отправлять необходимые запчасти, дело только в доставке — она существенно затруднилась. Это было основное „узкое место“, но и эти проблемы нам на данный момент удалось решить. Те производители стройматериалов, у которых импортного оборудования нет, и здесь никаких сложностей, полагаю, не испытали»,— уточнил руководитель «СтройПанельКомплекта».

Генеральный директор березниковского завода «Меакир» (производит строительный кирпич) Валерий Россахацкий считает, что даже если полностью перейти на российское оборудование не удастся, в перспективе обновлять парк можно будет за счет оборудования из «дружественных» стран. «В частности, Китай сейчас активно развивает это направление, видя образовавшийся на российском рынке спрос на такое оборудование. Так что производство стройматериалов в России не остановится»,— уверен господин Россахацкий. По его оценке, выпуск материалов и компонентов, используемых в строительстве, на фоне возникшей необходимости в импортозамещении стал весьма инвестиционно привлекательным бизнесом. Как он будет развиваться дальше, зависит от общих тенденций в строительной отрасли и экономике в целом. «Если все будет стабильно, доходы населения будут высокими, а ипотечная ставка — выгодной, то будет спрос на жилье, а значит, и на строительные материалы. Кроме того, сейчас есть хорошие государственные программы по реновации территорий с ветхим жильем, активно строятся больницы, поликлиники, детские сады. Если все это будет продолжаться в сегодняшнем темпе, то спрос на стройматериалы будет высоким. Если нет — данной индустрии придется сложнее»,— поясняет глава «Меакира».

Выбирать не приходится Лев Ефимов убежден, что уход зарубежных поставщиков дал толчок для развития отечественного производства строительных материалов. «Раньше российские девелоперы предпочитали европейские строительные материалы, так как отечественные им во многом проигрывали. От местного производителя ждали продукцию низкого качества по низкой цене. Запроса на развитие не было, соответственно, оно не происходило. За последние полтора года ситуация изменилась»,— говорит директор компании «Лама». По его словам, у застройщиков, по сути, не стало выбора, поэтому пришлось переходить на российские материалы. Резкий рост спроса на отечественную продукцию стимулировал производство как в количественном отношении, так и в качественном. «За это время мы многое научились делать, вместе с тем цены при ощутимо возросшем качестве продукции все равно остаются ниже, чем стоимость зарубежных материалов»,— поделился господин Ефимов.

По оценке Валерия Россахацкого, если брать стройматериалы в целом, а не отдельные позиции, то на данный момент доля отечественной продукции на российском рынке составляет около 95%. Полное импортозамещение, по его прогнозу, вряд ли когда-то произойдет. «В теории оно, конечно, возможно. Но есть уникальные позиции, изготовление которых сконцентрировано в определенных странах. Спрос на них у нас не настолько высок, чтобы запускать собственные производства — они будут просто нерентабельными. Вкладываться в заведомо нерентабельное предприятие вряд ли кто-то решится, так что подобные материалы застройщики, скорее всего, продолжат закупать за рубежом, какими бы дорогими и сложными в доставке они ни стали»,— объясняет гендиректор «Меакира».

Виктор Суетин видит риск, что какие-то специ­фичные материалы могут совсем уйти с российского рынка. «Но даже если не появится их аналогов, вряд ли это будет критично для девелоперов. Строительная отрасль очень консервативна. Основу зданий составляют давно известные базовые материалы, которые всегда будут доступны. Если вдруг не станет отдельных компонентов, глобально на строительство это не повлияет и его развитие не затормозит»,— полагает руководитель АО «СтройПанельКомплект».

В девелоперской компании «ПМД» считают, что материалами отечественные производители сегодня могут полностью обеспечить строительный рынок, однако изготовление оборудования для внутренних инженерных систем здания внутри страны пока закрывает не все потребности застройщиков. «Например, лифты многие застройщики закупали и продолжают закупать в Китае, особенно когда речь идет о премиальных домах и зданиях с большим количеством этажей. Технические характеристики лифтов российского производства зачастую не позволяют им развивать необходимую для жильцов высотного дома скорость. Кроме того, само производство лифтов в России пока не так масштабно, чтобы на 100% закрыть спрос на них, поэтому в любом случае приходилось бы хотя бы частично закупать их за границей. Так что в части некоторого инженерного оборудования ниша для развития импортозамещающих производств еще есть и, вероятно, в ближайшее время это развитие будет происходить»,— отмечают в пресс-службе ПМД.

Екатерина Артемова