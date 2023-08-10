Биться об стену

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Строительный рынок одним из первых почувствовал на себе последствия повышения ключевой ставки в прошлом году. Ипотечное кредитование, которое является драйвером развития отрасли, оказалось недоступно большинству россиян. Многие отложили покупки до лучших времен.

В этом году изменились условия ипотечного кредитования — были свернуты некоторые льготные программы. Однако в первой половине года аналитики наблюдают рост спроса на сделки с недвижимостью. По мнению экспертов, рынок адаптировался к новой реальности.

Конечно, люди не стали богаче, а снизили свои ожидания: квартиры покупают размером поменьше, экономят на отделке, приоритет отдают вторичному рынку. Этого достаточно, чтобы создать ощущение, что в нашей новой реальности все в порядке.