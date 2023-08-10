Главные новости к утру 10 августа

Два беспилотника, двигающихся к Москве, сбили системы ПВО над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья.

Вблизи Севастополя системы ПВО сбили два беспилотника. Еще девять подавили средства радиоэлектронной борьбы. Они упали в акватории Черного моря.

Во «Внуково» и «Домодедово» после атаки БПЛА задержали прилет 30 рейсов.

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убит после предвыборного митинга. Ему три раза выстрелили в голову, когда он покидал встречу с избирателями в одной из школ столицы. Подозреваемого в убийстве подстрелили при аресте. Другие кандидаты в президенты остановили кампании, один завершил кампания досрочно.

Экспорт российского СПГ на мировые рынки в июле упал на 11,2% год к году, примерно до 2 млн тонн из-за плановых ремонтных работ на ключевых заводах по сжижению газа — «Ямал СПГ» и «Сахалин-2».

Минпромторг предлагает разрешить субсидировать компании ОПК даже в предбанкротном состоянии, оценивая непрерывность выполнения гособоронзаказа выше, чем риски неэффективной траты бюджетных средств.

Центробанк проверит готовность кредитных организаций к киберугрозам.

ЮНЕСКО планирует присвоить вулканам Камчатки статус объектов всемирного наследия под угрозой.

Молодые россияне (студенты либо выпускники вузов) наиболее часто ассоциируют современную Россию с явлениями, связанными с силой, страхом и традициями. В числе таких образов респонденты припоминали Ивана Грозного, автомат Калашникова и Кощея Бессмертного. Идеальную Россию будущего опрошенные ассоциируют с иными ценностями — развитием, красотой и свободой.

Сотрудники ФСБ задержали в аэропорту Благовещенска местного жителя, который хотел отправиться воевать на стороне Украины. На видео допроса задержанный говорит, что «хотел бороться с властью РФ, убивая вооруженных российских солдат». Было возбуждено уголовное дело о подготовке к госизмене.

Президент США Джо Байден подписал указ, который предусматривает ограничение инвестиций в технологическую отрасль Китая, в том числе в разработку полупроводников, микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта.

Впервые после начала военных действий рынок аудиокниг в России показал рост: во втором квартале он увеличился на 33%, превысив 920 млн руб.

Telegram обогнал «ВКонтакте» по средней дневной аудитории.

Верховный суд разъяснит порядок взыскания страховки после гибели заемщика.

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