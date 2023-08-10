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Коммерсантъ FM
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Telegram обогнал «ВКонтакте» по средней дневной аудитории

В июле показатель среднесуточного охвата пользователей мессенджера Telegram в России обогнал аналогичный показатель социальной сети «ВКонтакте». Об этом свидетельствуют данные Mediascope.

За месяц средняя дневная аудитория Telegram выросла с 51,9 млн до 54,3 млн человек, «ВКонтакте» — с 52,1млн до 52,6 млн человек. Аналогичный показатель для YouTube в июле вырос на 2,6% — с 50,8 млн до 52,1 млн пользователей.

По среднемесячной аудитории в июле лидирует YouTube — месячный охват аудитории площадки составил 95,5 млн человек. По этому показателю «ВКонтакте» все еще обгоняет Telegram — 87,6 млн против 81,2 млн пользователей.

В марте 2023 года ежедневная аудитория Telegram в России обогнала аудиторию YouTube. Это произошло впервые. За тот месяц ежедневная аудитория Telegram составила 50,9 млн пользователей, YouTube — 50,7 млн человек. Наибольший показатель по среднесуточному охвату у «ВКонтакте». Ежедневная аудитория социальной сети составила 53,3 млн человек.

Анастасия Ларина

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