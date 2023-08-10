Военные заводы защищают от кредиторов

Потребности военной операции РФ на Украине вынуждают власти расширять поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Из-за рисков снижения выпуска в процессе банкротства Минпромторг предлагает разрешить субсидировать компании ОПК даже в предбанкротном состоянии, оценивая непрерывность выполнения гособоронзаказа выше, чем риски неэффективной траты бюджетных средств. В министерстве ссылаются на возможность злоупотребления кредиторов банкротствами военпрома и не готовы прекращать его поддержку. Решение может спровоцировать вал прокурорских проверок позже, но, по мнению экспертов, в моменте стабилизирует рост выпуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минпромторг не готов отказываться от поддержки военных заводов даже в предбанкротном состоянии — остановка выпуска видится ведомству большим риском, чем неэффективные траты

Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ Минпромторг не готов отказываться от поддержки военных заводов даже в предбанкротном состоянии — остановка выпуска видится ведомству большим риском, чем неэффективные траты

Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

Минпромторг хочет скорректировать правила субсидирования стратегических предприятий ОПК для предупреждения их банкротства — проект постановления правительства опубликован на regulation.gov.ru. Сейчас предупреждением банкротств таких предприятий занимается специальная комиссия правительства, а правила предоставления субсидий на эти цели регламентируются постановлением №368 от 7 мая 2008 года, претендовать на них могут организации ОПК, занятые исполнением гособоронзаказа. Средства могут быть направлены на уплату долгов по зарплате, налогам и другим обязательным платежам, не подлежащим реструктуризации, либо на уплату обязательств по решениям судов.

Правила раздачи субсидий для «стратегов» содержат условие, что в их отношении не должно быть возбуждено дело о банкротстве. В Минпромторге считают норму избыточной — она мешает восстановить платежеспособность «стратегов» и сохранить бесперебойное производство. Отдельные же заявители-кредиторы «злоупотребляют своим правом подачи иска о банкротстве», считают в ведомстве, предлагая продолжать субсидирование предприятий, в отношении которых возбуждено дело о банкротстве, но решение о нем еще не принято. Масштабы проблемы в Минпромторге не описывают, но добавляют, что ранее одной из причин ухудшения состояния «стратегов» в ОПК было падение загрузки, которая теперь у многих организаций из-за увеличения гособоронзаказа выросла.

Поправки позволят бесперебойно обеспечивать нужды «обороноспособности и безопасности» — в любом случае право преимущественного приобретения «стратегов» при их продаже имеет государство. «На практике выкуп осуществляется интегрированными структурами, прямо либо косвенно подконтрольными РФ»,— поясняют в Минпромторге. Сами поправки не предполагают послаблений для получателей поддержки: предоставление субсидий подпадает под контроль министерства и казначейское сопровождение, что «обеспечивает целевой характер их использования и выполнение получателем необходимых мероприятий для выхода из предбанкротного состояния», поясняют в министерстве.

Замдиректора Института исследований национального и сравнительного права НИУ ВШЭ Олег Москвитин не считает банкротство предприятий ОПК слишком распространенным, в том числе из-за серьезного госфинансирования и мер во избежание таких банкротств. По его мнению, поправки Минпромторга не ущемляют и интересы кредиторов. «По сути, государство как главный кредитор добровольно соглашается субсидировать предприятия ОПК даже в возможном предбанкротном состоянии»,— полагает он. Управляющий партнер АВЕРТА ГРУПП Алексей Шаров отмечает, что главным вектором правового регулирования таких отношений являются меры предупреждения банкротства и приоритет реабилитационных процедур, и поправки повысят вероятность сохранения производственной деятельности предприятий и позволят своевременно погашать их наиболее социально значимые обязательства. Адвокат Forward Legal Олег Шейкин обращает внимание на рост спроса на продукцию предприятий ОПК и расширение их финансовой поддержки государством — но госфинансирование не всегда используется целевым образом, и активная раздача субсидий предприятиям в предбанкротном состоянии может завершиться увеличением количества прокурорских проверок впоследствии.

Диана Галиева