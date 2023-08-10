Главные анонсы 10 августа

В 10:30 мск на стадионе ЦСКА «ВЭБ Арена» состоится церемония прощания с бывшим вратарем ЦСКА и сборной России по футболу Вениамином Мандрыкиным. Похороны пройдут на Перепечинском кладбище в Московской области.

Таганский суд Москвы проведет беседу по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации предпринимателя Олега Дерипаски в отношении журналистки Елизаветы Осетинской (признана в РФ иностранным агентом) и правозащитницы Ольги Романовой.

Мещанский суд Москвы рассмотрит протокол в отношении блогера Ильи Варламова (признан иностранным агентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента.

ОПЕК опубликует отчет по нефтяному рынку.

Совет директоров «Роснефти» повторно рассмотрит вопрос о распределении прибыли.

VK опубликует финансовые результаты за II квартал 2023 года.

Суд в Волгограде начнет заново рассматривать дело местного жителя, который из-за технического сбоя купил онлайн в ЦУМе люксовых вещей в 846 раз ниже их фактической цены, но покупок не получил.

Глава МИД КНР Ван И посетит Сингапур, Малайзию и Камбоджу.

Экс-премьер Таиланда Таксин Чинават, который покинул страну после свергнувшего его правительство в 2006 году военного переворота, вернется в Таиланд.

В Москве в костнице Данилова ставропигиального мужского монастыря планируется перезахоронение останков монахов Спасо-Преображенского монастыря Кремля в рамках мероприятий, посвященных 40-летию возрождения Данилова монастыря.