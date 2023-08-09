Жители перекрыли одну из центральных улиц Махачкалы из-за трехдневного отключения света

Местные жители перекрыли улицу Магомеда Гаджиева в Махачкале из-за трехдневного отключения света. На место выехали министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев и представители мэрии города, сообщили в администрации республики.

Протестующие перекрыли движение на улице деревянными поддонами. По словам местных жителей, экстренные службы не отвечают на их обращения. «Три дня без света сидим, задыхаемся, и никто ничего не делает»,— говорит одна из протестующих на опубликованном РГВК «Дагестан» видео.

К месту протеста приехали сотрудники полиции. Они призывают протестующих разойтись и убирают ограждения. О задержанных не сообщается.

В администрации Дагестана сообщили, что к месту протеста приехали министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев, представители мэрии Махачкалы, а также руководство ПАО «Россети-Северный Кавказ — Дагэнерго».

Улица Магомеда Гаджиева начинается от площади, на которой расположено здание правительства Дагестана, и тянется до пересечения с другой центральной улицей — Магомедтагирова.

Массовые отключения света в Махачкале происходят с 7 августа. Мэр Махачкалы Юсуп Умавов сообщал, что из-за жары за сутки 8 августа сгорели четыре подстанции. Он также предлагал ввести график веерных отключений для предотвращения серьезных аварий. С начала августа температура в Махачкале несколько дней подряд поднималась выше + 40°С.

Олеся Павленко