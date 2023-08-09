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Коммерсантъ FM
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Сотрудник бундесвера задержан по подозрению в шпионаже в пользу России

Сотрудника бундесвера Томаса Х. задержали по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщила газета Bild со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии. Задержанный работал в Федеральном ведомстве по оборудованию и информационным технологиям армии Германии.

По данным ведомства, Томаса Х. по собственной инициативе предложил сотрудничество российским дипмиссиям в стране. Он несколько раз связывался с генконсульством России в Бонне и с посольством России в Берлине с мая 2023 года по собственной инициативе. Он передал им данные, полученные во время работы в бундесвере.

Томаса Х. задержали в городе Кобленц на западе Германии сегодня, 9 августа. Ордер на его арест выдали 27 июля. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до десяти лет тюрьмы. В его доме прошли обыски.

Олеся Павленко

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