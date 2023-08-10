Нашлось место для дискуссий

Кандидаты на пост главы Хакасии могут встретиться на очных дебатах в ходе избирательной кампании. На личной встрече с выдвинутым «Единой Россией» депутатом Госдумы РФ Сергеем Соколом настаивает баллотирующийся на второй срок коммунист Валентин Коновалов. Заочная дискуссия кандидатов идет о форме дебатов: господин Коновалов настаивает на встрече «один на один» на нейтральной площадке, а господин Сокол готов на встречу в рамках установленной избирательными нормами процедуры. Другие двое кандидатов тоже не против поговорить с с Валентином Коноваловым. Эксперты отмечают, что очные дебаты с участием главы региона стали большой редкостью.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат на пост главы Хакасии от КПРФ Валентин Коновалов настаивает на личной встрече в дебатах с кандидатом от «Единой России» Сергеем Соколом

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Кандидат на пост главы Хакасии от КПРФ Валентин Коновалов настаивает на личной встрече в дебатах с кандидатом от «Единой России» Сергеем Соколом

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кандидат на пост главы Республики Хакасия от КПРФ Валентин Коновалов, баллотирующийся на второй срок, вызвал на дебаты одного из своих соперников — депутата Госдумы РФ, секретаря регионального отделения «Единой России» Сергея Сокола. Первый призыв к очному разговору на актуальные темы руководитель региона опубликовал в своем Telegram-канале 7 августа, начав пост с пожелания оппоненту здоровья (господин Сокол лишь недавно вышел из больницы, где ему сделали операцию по удалению аппендицита). «К сожалению, за пять недель до окончания кампании по выборам главы Хакасии боевой настрой и общие фразы о грядущих улучшениях — единственное, что знают избиратели о ваших планах. При этом вы вводите наших жителей в заблуждение, льются потоки лжи. До сих пор вы только задаете вопросы и предъявляете претензии правительству Хакасии, причем адресуете их не напрямую, а в обезличенное интернет- и медиапространство»,— объяснил господин Коновалов необходимость такого диалога.

Сергей Сокол дал ответ на следующий день во время встречи с избирателями, которая прошла в одном из дворов республиканской столицы (видео опубликовано на сайте «Новости Хакасии»). Глава единороссов Хакасии дал понять, что готов дебатировать по нормам, установленным для избирательных кампаний. «Вообще, дебаты предусмотрены законом. Они состоятся в любом случае и при любой погоде. Там комиссия соответствующая организует, определяет правила поведения. Телевидение проводит жеребьевку. Это отлаженный процесс, он проходит каждый год»,— ответил он на вопрос женщины, поинтересовавшейся его реакцией на «вызов» Валентина Коновалова. Поэтому, по словам господина Сокола, вызывать кандидата на дебаты — это все равно что сказать: «Давайте призовем солнце не садиться или, наоборот, садиться вовремя. Или требовать от воды быть мокрой».

Жеребьевка эфирного времени для кандидатов на пост главы Хакасии прошла в республиканском избиркоме 8 августа. «Участникам выборов дополнительно выделяется бесплатное эфирное время для проведения совместных агитационных мероприятий, которые начнутся с 14 августа 2023 года»,— сообщили в избирательной комиссии. Бесплатное эфирное время будет предоставлено на телеканалах РТС, «Россия 1» и «Россия 24», а также на радиоканалах «РТС Радио», «Хакасия ФМ» и «Радио Россия».

9 августа стало известно, что такой формат Валентин Коновалов не считает достаточным. «Я считаю, что мы должны встретиться один на один. Лицом к лицу. Вы и я. В формате „вопрос — ответ“. Вы зададите мне вопросы, я задам вам честные вопросы, которые волнуют жителей Хакасии. Вопросы, которые они, возможно, боятся задать вам сами напрямую»,— пояснил он в новой публикации в Telegram-канале. В региональном отделении ЕР сообщили, что «дебаты проводятся согласно утвержденному регламенту на государственных телеканалах».

В ходе заочной дискуссии с главой республики Сергей Сокол напомнил, что кандидатов всего четверо, но «Валентин Олегович забыл про остальных наших коллег». Напомним, что борьбу за пост главы Хакасии ведут также депутат верховного совета рес­публики от ЛДПР Михаил Молчанов и гендиректор ООО «Авиационный завод „Ирбис“» Владимир Грудинин, выдвинутый «Коммунистами России».

Господин Грудинин, которого своим решением зарегистрировал на выборах Центризбирком, тоже готов поговорить с Валентином Коноваловым. «Валентин Олегович, я вызываю вас на публичные дебаты. Думаю, будет справедливо, если вы на глазах жителей Хакасии ответите мне на вопрос: с чем связано столь ярое нежелание допустить меня до выборов?» — обратился однофамилец экс-кандидата в президенты России от КПРФ к главе Хакасии со свой страницы в соцсети «ВКонтакте». В числе других интересующих его вопросов Владимир Грудинин назвал следующие: как республика оказалась в лидерах по уровню детской смертности и в аутсайдерах по борьбе с бедностью, почему растут тарифы ЖКХ и др. «Прямые дебаты — хороший инструмент для легитимизации выборов, для того чтобы кандидаты себя представили, а у граждан была возможность разобраться. Потому что сегодня очень много информации, часть из нее — лживая. А дебаты — это самый прямой, открытый вариант эту информацию узнать»,— сказал „Ъ-Сибирь“ господин Молчанов.

«Я не очень понимаю штаб Коновалова, который сам вызвал Сокола дебатировать. Глава республики в силу некоторых особенностей — не очень хороший спикер. В отличие как раз от Сокола, который умеет и любит вести дискуссии, в том числе и с юмором, и в целом должен смотреться лучше. Но, возможно, решено было сыграть на том, что вызывающий обычно смотрится более решительно, чем принимающий вызов»,— считает руководитель красноярского коммуникационного агентства Sibmedia Agency Василий Дамов.

По словам политолога из Алтайского края Константина Лукина, за последние два пятилетних избирательных цикла действующие губернаторы крайне редко выходят на дебаты со своими соперниками, поскольку исходят из той логики, что нельзя «поднимать» оппонента до своего уровня. «Градус накала кампании в Хакасии — самый высокий в России. Мне кажется, участие в дебатах именно Соколу добавит очки, но в любом случае это будет, наверное, самое интересное событие предвыборных кампаний в Сибирском федеральном округе»,— считает эксперт.

Дебаты с участием действующих руководителей регионов будут редкостью и в этом году. «Сейчас планов инициировать и участвовать в дебатах у Виталия Павловича нет»,— сообщила „Ъ-Сибирь“ пресс-секретарь врио губернатора Омской области Виталия Хоценко Мина Ахвердиева. По данным новосибирского регионального отделения «Единой России» Андрей Травников также не планирует участвовать в дебатах.

Валерий Лавский