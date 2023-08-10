Полицейских упрекнули в излишней мягкости

Генпрокуратура РФ потребовала оценки действий сотрудников МВД Забайкалья, которые применили более мягкие статьи УК в отношении подозреваемых в нападении на участников СВО. В настоящее время надзорное ведомство забрало дело из МВД и передало его в производство регионального СКР, где к нему, помимо статей о порче имущества и причинении легкого ущерба здоровью, добавили статью о дискредитации Вооруженных сил РФ. В полиции произошедшее напрямую не комментируют, косвенная реакция прозвучала лишь из уст главы Общественного совета при УМВД Забайкалья. Тем временем в регионе уже арестован ы двое нападавших еще один находится в розыске. Всего в массовом избиении участников спецоперации, предположительно, участвовали шесть человек.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @osipov__officially Фото: @osipov__officially

Первым о необходимости наказать сотрудников полиции заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Еще 6 августа он отметил, что «факты жестокого избиения подтверждаются», а конфликт произошел «на почве неприязни молодчиков к СВО».

«К местным правоохранителям — в первую очередь к полиции — возникает масса вопросов. Пока история не получила огласки, уголовного дела — почему-то возбуждать не хотели. Только после вмешательства губернатора края Александра Осипова, ситуация изменилась. Завтра же направлю запросы в Генпрокуратуру, СКР и МВД о проведении проверки в отношении должностных лиц, не принявших своевременных мер и пытавшихся спустить дело на тормозах»,— подчеркнул господин Хинтшейн в своем Telegram-канале.

Нападение на двух участников СВО Михаила Таскина и Сергея Елгина, имеющих инвалидность в связи с потерей конечностей, произошло в ночь на 5 августа в кафе в Нерчинско-Заводском районе Забайкалья. Ветераны столкнулись с агрессивной компанией из шести человек, после чего попытались решить конфликт, покинув заведение. В дальнейшем их автомобилю преградили дорогу, вытащили их из него, избили, а саму машину серьезно повредили.

Родственники пострадавших в комментариях региональным СМИ рассказали, что в процессе рукоприкладства с одного из ветеранов были сорваны медали, полученные за боевые действия, а сами нападавшие постоянно произносили оскорбления, выражая недовольство участием мужчин в спецоперации. После нападения Михаилу Таскину потребовалась медицинская помощь и госпитализация.

Сотрудники межмуниципального Газимуро-Заводского отдела полиции по факту инцидента сначала завели лишь уголовное дело по ст. 167 УК РФ «умышленное повреждение чужого имущества». После проведения медэкспертизы в дело была добавлена ст. 115 УК РФ «причинение легкого вреда здоровью». Кроме того, проводилась проверка о причастности нападающих к административной ст. 20.3.3 КоАП РФ «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ».

Уже 7 августа дело было взято под личный контроль руководителя СКР Александра Бастрыкина и заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина, материалы переданы в производство регионального СКР, где к ним добавилось уголовное дело, возбужденное по ст. 280.3 УК РФ «Дискредитация Вооруженных сил РФ».

Губернатор Забайкалья Александр Осипов в своем Telegram-канале отметил, что Генпрокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые «изначально возбудили уголовное дело только по статье о порче имущества».

В УМВД по Забайкальскому краю официально не комментируют произошедшее. Косвенной реакцией стало лишь заявление главы Общественного совета УМВД Ирины Щеткиной, заявившей о «профессиональной и оперативной реакции» сотрудников полиции. «В считанные часы все злоумышленники были установлены и опрошены, восстановлена картина произошедшего. Не сомневаемся в том, что все виновные понесут заслуженное наказание»,— добавила она.

Как сообщил сегодня Telegram-канал Забайкальского управления СКР, суд заключил под стражу второго обвиняемого по делу о нападении на ветеранов специальной операции. Ему инкриминируются ч. 2 ст. 280.3, ст. 115 и ст. 167 УК РФ. «В суд следователи представили данные, характеризующие обвиняемых. Ранее оба мужчины привлекались к уголовной ответственности, один из них — за нарушение правил дорожного движения, второй — за совершение преступлений против половой свободы, а также кражи, угона автомашины и грабежа. В настоящее время они являются безработными»,— рассказали в управлении СКР.

Тем временем представители Забайкалья в Госдуме и Совете федерации призвали к «заслуженному наказанию» для нападавших. «Мразей этих нужно наказать по всей строгости закона, этих скотов необходимо лишить будущего в нашей стране»,— высказался депутат Андрей Гурулев.

Пострадавший Михаил Таскин при этом записал видеообращение, в котором призвал земляков не совершать над подозреваемыми самосуд.

Влад Никифоров, Иркутск