Путин разрешил исполнять валютные госгарантии в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ об исполнении валютных госгарантий в рублях. Согласно документу, госгарантии смогут исполнять в рублях по как желанию бенефициара, так и без него, если возможность исполнения в валюте отсутствует. Выплаты будут исполняться по курсу ЦБ на дату предъявления требования.

В феврале 2023 года Минфин подготовил проект указа президента о выплате госгарантий, предоставленных в иностранной валюте, в рублях. В ведомстве отмечали, что возможности России исполнять валютные обязательства ограничены из-за геополитической ситуации. Эти изменения нужны, чтобы избежать технических дефолтов из-за невозможности перевода валюты.

Олеся Павленко